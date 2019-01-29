《中時晚間快報》美正式起訴華為和孟晚舟 陸嗆立即放人

◎美正式起訴華為和孟晚舟 陸嗆立即放人

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中時電子報
綜合報導

◎美正式起訴華為和孟晚舟 陸嗆立即放人

北京時間29日凌晨，美國司法部宣布對華為公司、有關子公司及其副董事長孟晚舟的指控，並聲稱即將向加拿大提出對孟晚舟女士的引渡請求。大陸外交部今天在官網回應，敦促美方立即撤銷對孟晚舟的逮捕令，不要發出正式引渡請求，並且立即釋放。

◎流感再添6死 12歲女童併發腦炎3天喪命

國內流感疫情大爆發，上周門急診就診躍上10萬人次，新增6例死亡病例、包括中部12歲女發病3天因腦炎死亡，若孩童若有抽搐、意識不清、莫名大吼大叫等症狀，家長應提高警覺儘速送醫。春節假期同樣進入流感高峰期，疾管署憂心重演3年前春節急診「大塞車」的盛況

◎蔡英文:強化東部防禦 優先部署防空飛彈

蔡英文總統今天前往台中視察陸空部隊，她說，面對已經改變的軍事威脅樣態，她下令國防部強化本島東部防禦的能量，優先部署防空飛彈，並勉勵國軍只要能堅定意志，勇於面對挑戰，一定能在軍中找到人生發展方向，並帶給台灣美好未來。

◎重現經典龍蝦裝 蔡依林MV揪吳君如拜年

蔡依林（Jolin）新歌〈腦公〉MV，以80年代經典港片為靈感，砸百萬搭建「酒令茶餐廳」並復刻港片造型，將《賭神》、《與龍共舞》等電影橋段翻玩入鏡，在MV中姻緣女神吳君如助攻下，讓身穿龍蝦裝、頭頂半屏山髮型的Jolin情歸飾演燒臘公會理事長兒子鄭愷

(中時電子報)

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