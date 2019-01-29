馬英九「不沾鍋」令人寒 蔡正元提往事 網友加碼爆料

馬英九「不沾鍋」做法讓多數藍營人士搖頭。（資料照片，張祈攝）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

「不沾鍋」，這三個字如影隨形地跟著馬英九。根據馬英九自己解釋，凡是惡劣的、非法的、不合體制的壞鍋，他絕對不沾。很不幸的，外界提到馬英九「不沾鍋」幾乎帶著嘲諷語氣，尤其藍營人士更成心頭之恨。國民黨前立委蔡正元今在臉書再提一則馬英九經典「不沾鍋」小故事，給所有自認為有明星光環者參考，避免重蹈覆轍，網友對此超有感加碼爆料。

蔡正元表示，1998年，馬英九跟陳水扁選台北市長，初期找不到太多強者出任各區後援會總幹事，選的很辛苦。蔡正元當時擔任競選副總幹事兼發言人，特別商請一位中藥公會林理事長出任某區總幹事，林理事長一諾千金，把中藥生意擱著，全天候為馬英九輔選。

事後，馬英九當選市長。林理事長在整修店面營業時，想請馬英九給個賀屏，得到的答覆是

「馬市長不給商業場合賀屏」，林理事長從此不提馬英九。

蔡正元重提往事指，這個故事可以給所有自認為有明星光環者參考。這故事讓網友太有感，紛紛留言表示：「難怪馬落得如此下場！」、「兔死狗烹，鳥盡弓藏！自私自利的相公！」、「過河拆橋」、「說白了就是沽名釣譽」、「真心換絕情，當他的敵人比較好」。

網友再加碼舉出其他例子，如「馬英九訪華府，當地僑胞租禮車充當司機接送他到各地拜訪，跑了一整天，最後連一個謝字都沒說。或者他認為替我馬英九服務是你們的光榮」、「當年舊金山有個常委會長幫馬募款助選，其後遭遇和此位相同。對自己有恩者用完就丟，對綠營百般討好，其賤性和其清廉成正比乎」、「徐乃麟幫他助選不遺餘力，選上了，他反要請鄭弘儀主持就職晚會」、「看他每年228出來道歉，也不為蔣公平反，這個人人格是怎麼了？」、「當初選總統說他失業找工作，結果他當總統...幫他抬轎子國民黨志工都失業，包括他老婆與親姐，繼續用陳水扁民進黨人，打自己孩子給別人看...親痛仇快」。足見馬英九「不沾鍋」讓昔日支持者寒心、死心。

(中時電子報)

蔡正元臉書
韓粉巧遇市長夫人勸韓國瑜多休息… 雲林非洲豬瘟演習　黃金城：展現…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。