馬英九「不沾鍋」令人寒 蔡正元提往事 網友加碼爆料

2019年01月29日 18:23 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

「不沾鍋」，這三個字如影隨形地跟著馬英九。根據馬英九自己解釋，凡是惡劣的、非法的、不合體制的壞鍋，他絕對不沾。很不幸的，外界提到馬英九「不沾鍋」幾乎帶著嘲諷語氣，尤其藍營人士更成心頭之恨。國民黨前立委蔡正元今在臉書再提一則馬英九經典「不沾鍋」小故事，給所有自認為有明星光環者參考，避免重蹈覆轍，網友對此超有感加碼爆料。

蔡正元表示，1998年，馬英九跟陳水扁選台北市長，初期找不到太多強者出任各區後援會總幹事，選的很辛苦。蔡正元當時擔任競選副總幹事兼發言人，特別商請一位中藥公會林理事長出任某區總幹事，林理事長一諾千金，把中藥生意擱著，全天候為馬英九輔選。

事後，馬英九當選市長。林理事長在整修店面營業時，想請馬英九給個賀屏，得到的答覆是

「馬市長不給商業場合賀屏」，林理事長從此不提馬英九。

蔡正元重提往事指，這個故事可以給所有自認為有明星光環者參考。這故事讓網友太有感，紛紛留言表示：「難怪馬落得如此下場！」、「兔死狗烹，鳥盡弓藏！自私自利的相公！」、「過河拆橋」、「說白了就是沽名釣譽」、「真心換絕情，當他的敵人比較好」。

網友再加碼舉出其他例子，如「馬英九訪華府，當地僑胞租禮車充當司機接送他到各地拜訪，跑了一整天，最後連一個謝字都沒說。或者他認為替我馬英九服務是你們的光榮」、「當年舊金山有個常委會長幫馬募款助選，其後遭遇和此位相同。對自己有恩者用完就丟，對綠營百般討好，其賤性和其清廉成正比乎」、「徐乃麟幫他助選不遺餘力，選上了，他反要請鄭弘儀主持就職晚會」、「看他每年228出來道歉，也不為蔣公平反，這個人人格是怎麼了？」、「當初選總統說他失業找工作，結果他當總統...幫他抬轎子國民黨志工都失業，包括他老婆與親姐，繼續用陳水扁民進黨人，打自己孩子給別人看...親痛仇快」。足見馬英九「不沾鍋」讓昔日支持者寒心、死心。

(中時電子報)