至善高中家具木工科　寒假開班受歡迎

桃園大溪至善高中有北台灣唯一「家具木工科」，今年寒假在桃園市政府教育局委托下開班授藝。（葉臻攝）

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桃園大溪至善高中有北台灣唯一「家具木工科」，今年寒假在桃園市政府教育局委托下開班授藝，吸引百人慕名而來學習。（葉臻攝）
學校安排安排設計簡單使用的「書擋」為教學題材，同學透過測量、裁切、鑽孔、榫接及烙印等步驟，製作出自己專屬的木製書檔。（葉臻攝）

桃園大溪至善高中有北台灣唯一「家具木工科」，今年寒假在桃園市政府教育局委托下開班授藝，吸引了凌雲、建國、會稽、大溪國中及建德、大有、建國國小等學校近百人慕名而來學習。

至善高中實習主任陳彥呈表示，今年寒假的課程特別因應各所學校的教學軟硬體來評估課程內容的設計，有些是師資派遣到校教學，另外，則是學生們蒞臨學校體驗，由於大多數是木工初體驗，所以安排設計簡單使用的「書擋」為教學題材，同學透過測量、裁切、鑽孔、榫接及烙印等步驟，製作出自己專屬的木製書檔。

家具木工科主任林鴻源也表示，過去有門窗與家具木工，現在竄起居家裝潢的裝潢木工，讓木工人力市場大缺工，如果擁有丙級木工證照，日薪約800元到1000元，乙級證照就業每天可領1000元到1500元，如果是甲級，日薪更上看2500元至3000元，學校期盼「家具木工科」夠為地方培育更多的木工人才，讓學生的未來就業和地方產業創造雙贏。

(中時 )

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