器官捐贈首現倒退嚕 朱學恒轟綠營：為選舉毀醫療

去年九合一大選，柯文哲（中）陷赴陸仲介器官風暴。（資料照片/中央社）

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中時電子報

最新大愛器官捐贈人數統計出爐，去年器捐人數比前年減少12人，是7年來首度「倒退嚕」，醫界認為恐是受去年台北市長柯文哲再陷器捐風波案所致。對此，宅神朱學恒說，「你也知道為什麼，我也知道為什麼，為了選舉毀了醫療，值得嗎？」。

去年九合一大選時，「屠殺」作者伊森．葛特曼來台召開記者會，公開指柯文哲是騙子，導致柯文哲陷大陸仲介器官爭議，更讓民眾對器捐產生反感，健保署最新統計，去年僅有327人，比前年339人略減12人，是7年來首度「倒退嚕」，醫界認為是受去年台北市長柯文哲再陷器捐風波案所致。

截至1月27日止，有效等候接受器官移植病人共9622人，等候眼角膜者有823人，等候腎臟者有7426人，等候肝臟者有1107人，《聯合報》報導，太多患者現苦等不到器官，有病人只好尋求境外移植。

對此，宅神朱學恒在臉書發文說，「你也知道為什麼，我也知道為什麼，為了選舉毀了醫療，值得嗎？」。

網友也紛留言說，「為了選舉黑柯p器官仲介，造成市民不信任醫院。好棒棒，民進黨真愛台灣」、「以後捐錢的人也會減少，因為大家不再信任政府了」、「真的，要批評阿北，你可以打他市政（雖然找不到貪污可打，但是總可以找到什麼雞毛蒜皮的事情誇大一番吧？），打器官，根本就是政治報復，棄人民福祉不顧的惡行」。

(中時電子報)

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