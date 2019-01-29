提升春節疏運品質竹南警分局辦講習拚效能

竹南警分局副分局長張中辦理講習，傳授自身交通事故處理、審核等專業訓練經驗，強化同仁處理交通事故的效能。（巫靜婷翻攝）

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竹南警分局副分局長張中辦理講習，傳授自身交通事故處理、審核等專業訓練經驗，強化同仁處理交通事故的效能。（巫靜婷翻攝）
竹南警分局副分局長張中辦理講習，傳授自身交通事故處理、審核等專業訓練經驗，強化同仁處理交通事故的效能。（巫靜婷翻攝）

春節連續假期即將展開，苗栗縣竹南警分局聯合地方資源，將加強年假期間交通疏導、居家安全預防犯罪等勤務，聯合義警、民防編制定時、定點專責人車疏導，維護交通順暢，並配合國道管制措施，進行轄內風景區及重要聯外道路交通管制。

今年連續假期達9天，各地舉辦特色節慶活動勢必吸引大量車潮湧入，竹南分局配合國道管制措施，將於2月7至8日下午1至6時，在國道3號西濱、大山及後龍交流道北上匝道實施高乘載管制，2月7至9日0至24時國道3號竹南交流道北上匝道實施封閉。

因應春節連續假期旅遊熱門景點交通疏導，及改善道路設施防制車禍事故，副分局長張中以自身專責交通事故處理資歷，並曾受交通事故處理、審核等專業訓練，在春節前舉辦「重要節日提升交通事故處理執法品質講習」，強化同仁處理交通事故的效能。

竹南分局指出，講習為小班制分成12梯次，每位同仁均接受3小時交通事故處理訓練，並宣導轄內春節期間交通疏導各項作為，強化同仁處理交通事故能力，達成民眾外出旅遊一路平安順暢的目標。

警方表示，民眾於年假期間若發現交通壅塞，可撥打報案服務專線110或苗栗縣警察局竹南分局勤指中心037–472029，警方將立即派遣巡邏人員前往疏導，保護用路人安全。

(中時 )

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