埔里東城蛋糕、草莓塔　美味實惠

2019年01月30日 07:17 中時 沈揮勝

埔里東城食品行，是在地知名老牌麵包店。（沈揮勝攝）

草莓搭配巧克力，「東城」的蛋糕用料實在。（沈揮勝攝）

草莓塔、水果塔，價格實在。（沈揮勝攝）

魚池鄉公所結合縣府「南投花卉嘉年華」系列活動，從元旦到元宵期間在日月潭文武廟舉辦「蘭鄉報歲．櫻紅迎春」虎頭蘭與咖啡展示；日前開幕活動，來賓席上的草莓塔風味道地實在，賓客打聽才知出自埔里老店「東城」，每個價格15元，堪稱經濟又美味。

東城食品行位在埔里鎮南光國小校園旁，是當地25年老牌西點麵包店。老闆娘曾英明與行銷員曾雪秋說，草莓是時令水果，採收期約在每年11月到翌年春末，因此草莓塔、草莓蛋糕供貨有季節性，且當草莓價錢飆高時，成本上有困擾，對買賣雙方都不划算。

因此，一般都以水果蛋糕或水果塔為名，有櫻桃用櫻桃、有芒果用芒果，若指定要草莓，最好提早1到2周預定，畢竟市場草莓不盡然天天供貨，且價格需先釐清，萬一太貴得先與客戶講明，避免爭議或麻煩。

東城食品行的麵包師，現由年輕的戴羽涵接手，她思維靈敏、懂得應變與調整。塔的部分，布丁、乳酪、草莓、水果多種風味；蛋糕雙餡，上頂搭配水果；老店好口碑，價格公道用料實在！麵包、餐盒、壽桃、喜餅也受歡迎；除在地鄉親，也吸引遊客青睞。

店名：東城食品行

地址：南投縣埔里鎮中正路243號

電話：049-2901082

營業時間：每天上午8點到晚間11點，除農曆大年初二外，全年無休。

價格：水果塔、草莓塔每個15元；蛋糕6吋300元、8吋550元、10吋800元、12吋1000元。至少3天前預約。

(中時 )