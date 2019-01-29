妻心肌梗塞消防隊及時救命 和美老農捐贈心電圖監護儀

2019年01月29日 18:43 中時 謝瓊雲

謝牙(左3)緊緊摟著妻子謝楊阿樣，甜蜜說今年兩人結褵50載，要感謝先進的醫療設備和消防救護人員，才能繼續做老來伴。他原本作勢要熱情獻吻，但遭阿樣阿嬤害羞拒絕。（謝瓊雲攝）

彰化縣消防局獲贈「12導程心電圖監護儀」，捐贈儀式在和美消防分隊舉行。（謝瓊雲翻攝）

為感謝消防救護人員緊急挽救愛妻性命，77歲的老農謝牙（中）是全彰化縣第二位心電圖監護儀捐贈者，有助於提升急性心肌梗塞患者急救存活率。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣77歲和美鎮民謝牙，與患有心臟病的73歲妻子謝楊阿樣，29日捐贈一組要價35萬元的「12導程心電圖監護儀」給彰化縣消防局，感謝消防員在謝楊阿樣急性心肌梗塞時救她一命，讓倆人今年得以歡慶50年金婚。

和美消防分隊捐贈儀式上，老夫妻兩人聯合捐贈儀器，由消防局長蕭嘉政代表受贈，並回贈感謝狀；彰濱秀傳紀念醫院副院長徐永南也出席見證，謝楊阿樣更專程準備兩束花，給當時出勤執行任務的兩名救護人員。

謝楊阿樣患有心臟病，動過三次手術並裝有6隻支架，當天一早謝牙陪她到診所就醫，返家後突感胸悶，緊急服下救命藥丸仍陷入昏迷。在救護車上的謝牙心急如焚，看著救護人員使用先進儀器，迅速將心電圖影像透過無線網路先傳輸至負責搶救的秀傳醫院，才能掌握黃金時間及時救回愛妻性命。

謝牙全程目睹急救過程，當下對醫學科技進步感到震撼，更有感救護車配備先進醫療設備的必要。他感性說，自己13歲喪父、務農維生，一生吃苦當吃補，還好有妻子相扶持，原本打算捐贈救護車，與女兒和消防局討論後，決定改捐這組儀器，感謝消防局讓愛妻繼續陪在他身邊，今年兩人才能一起甜蜜慶祝結婚50周年。

消防局長蕭嘉政表示，心臟病為近年國人十大死因第2名，救護車在到院前，若能藉由心電圖監護儀及早確立診斷，及時通報醫院之心導管室預作準備，將急性心肌梗塞病患直接送至可就近實施心導管治療的醫院，將能減少患者心肌缺氧時間，大大提升存活率。

蕭嘉政說，消防局原有2台監護儀，經局裡醫療指導醫師評估後配置在和美與田尾分隊，已執行45案救護、成功搶救5例急性心肌梗塞(AMI)患者，謝牙是全縣第2位捐贈者，讓和美分隊救護車設備再添救命利器，有助於到院前緊急救護品質。

(中時 )