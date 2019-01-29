體育署推雙語》TutorABC推戴資穎貼圖 揪球迷學英文

2019年01月29日 18:44 中時電子報 陳筱琳

線上英語學習品牌TutorABC找來羽球世界球后戴資穎擔任學習大使，現在更推出小戴Q版貼圖，到今年2月28日前，只要加入TutorABC的Line官方帳號，就能免費下載，幫助球迷輕鬆學英文。

TutorABC推出的Q版Line貼圖，由漫畫版的Q萌小戴搭配簡單的英文單字或句子，例如「Make A Fortune（發大財）」、「沒問題（No Problem）」、「做得好（Good Job）」、「了解（Got It）」、「ASAP（As Soon As Possible，盡快）」、「你超棒（You Rock）」等，讓球迷一面使用可愛的小戴貼圖，也能學到簡單的英文。

之前小戴出席ToturABC的記者會，透露自從開始到世界各地比賽後，更了解英語的重要性，比賽之餘能多和各國選手交流、提升球技、讓世界看見台灣，她透過自律學習秘訣加強語言能力，多聆聽各式英語相關資源，加上觀摩口說技巧，與同儕互相討論學習，獲得不少成長，例如後來她在Instagram和日本選手奧原希望互動，還送了代言面膜給對方。

「戴爸」戴楠凱表示，女兒代言後仍持續上課，英文應該有進步，由於目前小戴接受線上一對一教學，就算常常出國比賽，在國外也可以遠端上課，這樣的學習方式很符合她的需求。

(中時電子報)