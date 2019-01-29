違規儲存爆竹煙火 危害安全釀災禍

2019年01月29日 18:48 中時 葉書宏

農曆新年將屆，許多人都會在此時燃放鞭炮增添喜氣，如有人因為販賣或是施放需求而違規儲存爆竹煙火，則嚴重危害自家人及附近民眾的生命財產安全，消防署呼籲，切勿違規儲存爆竹，另如發現疑似違規儲存情形，亦可向當地消防單位反應，保障民眾安全。

台北市在2010年4月時，發生民眾在住家內違規儲放爆竹共計30多箱，後來因發生火災引燃產品致人員逃生不及，最終導致2死5傷的慘劇。

2019年1月15日，在高雄市查獲了4處違規儲存爆竹煙火情事，單處違規儲放量高達6噸，其中甚至包含俗稱的高空煙火，如不慎引燃，後果不堪設想，高雄市政府對於該違規案件共開罰138萬元罰鍰。

消防署表示，依「爆竹煙火管理條例」規定，儲存或販賣爆竹煙火達管制量時，場所之位置、構造及設備等應符合「爆竹煙火製造儲存販賣場所設置及安全管理辦法」規範，例如與鄰近建物應有安全距離、為一層防火建築物、有防盜及安全監控設施等，以確保發生災害時不致影響其他居民。

一般民眾並未擁有符合規定之儲存或販賣場所，如違規儲存達管制量，如摔炮管制量為火藥量0.3公斤、爆炸音類及手持火花類產品管制量為火藥量10公斤，其他產品如沖天炮等之管制量為火藥量5公斤以上，最高可處30萬元罰鍰；如違規儲存達管制量30倍以上，最高可處150萬元罰鍰。

消防署呼籲，大量違規囤積爆竹煙火如發生火災、爆炸事故，易導致人命傷亡，民眾若發現違規事件可直接撥打119檢舉。

(中時 )