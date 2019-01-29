初次體驗敲冰磚 小林幸子驚慌猛擦汗

2019年01月29日 18:40 時報周刊 張毓琪

看到主辦單位訂製的金麥克風蛋糕，小林幸子又驚又喜。第一娛樂提供

日本演歌女王小林幸子將在5月4日、5日來台開唱，在今天舉辦的記者會上，她以中文「你好，我是小林幸子。」向台灣歌迷打招呼，並且報告這個好消息。小林幸子透露，這是她第3次在寶島公開露面，不過她和同事私下來台旅遊多次，「我18歲的時候就來過台灣了。」

提到來台旅遊印象最深刻的事，小林幸子表示：「日本311地震發生不久，我來台灣旅行，到處都有人關心詢問『日本還好嗎？』也聽到很多人慷慨解囊，在此致上謝意。」

出道55年的她，不斷尋求創新，主動翻唱知名動畫人物初音未來的歌曲〈千本櫻〉，而她出席日本跨年節目《紅白歌合戰》的華麗造型，因為與動漫中出現的反派首領相似，被動漫迷稱為「最終魔王」，她也因此廣受年輕人喜愛，小林幸子似乎很滿意這個封號，笑說：「聽起來很強。」

記者會請來白冰冰擔任嘉賓，她表示剛出道駐唱時，每天都有人點小林幸子的歌，並當場唱起〈思念的酒〉，小林幸子心情大好，與白冰冰一起合唱。白冰冰特地送上金麥克風蛋糕，並且獻上「55」字樣的冰雕，祝賀偶像出道55周年，小林幸子看到冰雕，立刻發出「哇」的驚呼，工作人員遞上槌子請她進行破冰儀式，她好奇詢問：「為什麼要敲破？」並要且求大夥等等，再給她一點時間欣賞冰雕，「這是我55年的人生中，第一次有人送我冰雕。」

第一次敲冰磚的小林幸子，敲了多次才完成儀式，給束後她突然從懷中掏出手帕擦汗，逗得全場大笑，她還外忘關心前排的攝影記者有沒有被碎冰噴到，相當貼心。小林幸子演唱會現已開賣，購票請洽年代售票系統。

(時報周刊)