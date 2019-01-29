永和警斬手專案 逮11名車手到案

2019年01月29日 18:49 中時 葉書宏

新北市永和警分局於1月16日至25日執行第三波斬手專案，破獲詐欺集團、非法地下匯兌集團等，專案期間，永和警分局與刑事警察局共組專案小組偵辦，並持檢察官核發拘票及搜索票分別在台北市、新北市、彰化市、桃園市等處搜索，共緝獲詐欺集團成員車手11名、、地下匯兌業者4人，查扣不法所得140萬2791元，攔阻詐騙金額175萬元，成效斐然。

永和警分局查獲詐騙集團，以假冒公務機關誆稱「銀行資金遭凍結」、「代為接管銀行款項」等老梗手法，詐騙金額達400萬元，經永和警分局專案小組調閱監視錄影畫面，抽絲剝繭循線往上，破獲詐騙集團；另查獲地下匯兌業者長年來以服裝行非法經營地下匯兌（俗稱水商），並提供詐欺集團進行贓款洗錢不法所得達2483餘萬元，經永和警分局持搜索票查扣犯嫌銀行保險箱新臺幣115萬元，並依法偵辦。

永和警分局執行斬手專案發現，詐騙集團成員趨向年輕化，車手年齡最小僅18歲，偵查隊長林振瑞並呼籲，寒假已至，家長們要多注意孩子交友情形，切勿誤入歧途擔任詐欺集團車手。

永和警分局長謝宗宏表示，適逢農曆年節前夕，詐騙集團活躍的高峰期，以斬手行動，全面打擊提款車手，讓詐欺集團無法提款，更溯源追查上游主嫌，查緝金流防止遭詐騙贓款流向境外，並與金融機構實施聯防，攔阻遭詐騙款項，成功守住民眾身家財產，過個安心好年。

(中時 )