卓文萱想玩「浪漫踢水」竟讓客廳積水5公分

2019年01月29日 18:44 中時 林淑娟

卓文萱上《一袋女王》。（衛視中文台）

納豆、卓文萱、顏正國、高慧君、李明川日前為宣傳電影《瘋狂電視台瘋電影》齊聚衛視中文台《一袋女王》，眾人輪流分享自己做過最瘋狂的事，卓文萱透露，小時候為了踢水裝浪漫，竟讓家裡客廳積水5公分，媽媽回到家後爆氣呼巴掌。納豆小學時亂玩乾粉滅火器，讓福利社滿是黃色粉末，連福利社阿姨都受害，而那個福利社阿姨還是他媽媽。李明川則是小學時為了幫姊姊出氣，揪10個堂兄弟姊妹幫被性騷擾的姊姊討公道，被一旁的顏正國笑說：「小孩子把戲」

卓文萱笑說，小學三年級時，她有天突發奇想，想在家玩水，只因為覺得電視上的女生坐在岸邊踢水很浪漫，於是她說服哥哥把房門縫隙用毛巾堵住，接下來開了水龍頭後用臉盆裝水、把客廳潑的到處都是，連地上都積了大概5公分高的水，兄妹兩人就坐在椅子踢水，還邊跑邊玩起滑壘遊戲，玩得有夠開心，等媽媽一回到家看到地上滿滿都是水，客廳皮椅也都溼答答，當場火冒三丈，對出餿主意的卓文萱狂呼巴掌，邊打還邊罵，讓她至今印象深刻。

納豆則是小學時跟同學猜拳猜輸，他因此去按壓滅火器的握把，沒想到一按下去整支滅火器開始旋轉亂噴，他跟同學嚇得跑回教室。20分鐘後訓導主任找兇手，納豆就被同學推了出去，訓導主任帶著他到地下室一看，整個地面積滿超過10公分的粉末，牆面也被噴的到處都是黃色粉末。最慘的是隔壁剛好是合作社，整個合作社的麵包、文具及作業本等通通都是厚厚一層粉，合作社阿姨除了身上滿滿一層粉外，連一頭捲髮也都滿滿粉末，看到「兇手」後，她無奈拿下口罩說：「兒子怎麼是你啊！」原來納豆媽媽為陪伴他長大，就去當合作社阿姨，卻意外讓自己變成了無辜的受害者。

李明川則是在小學六年級時，聽到當時高一的姊姊去補習班打工卻被班主任性騷擾，他超憤怒，過年時10個堂兄弟姊妹團聚時又講到這件事，大家講著講著義憤填膺，於是李明川帶頭帶著小四到高一的大家一起去班主任家，一到現場就衝進去把補習班弄得亂七八糟，還把班主任抓出來賞了幾巴掌後才離開。

一旁的顏正國聽完後，忍不住笑說：「這什麼小孩子把戲啊」原來顏正國國中時為了跟敵對學校打架，可是叫了兩台遊覽車還不夠坐，搭遊覽車直接殺到對方學校，李明川的故事對曾經年少輕狂的顏正國來說，還真的是小孩子打架。

(中時 )