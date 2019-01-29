旅英青年藝術家盧惟中「我／宇宙個展」

2019年01月29日 18:48 中時電子報 綜合報導

台灣當代藝術圈今年一開始可以說是活力旺盛，隨著全新國際型藝術博覽會「台北當代藝術博覽會」以及水墨現場（Ink Now）、One Art Taipei、Art Future等一連四個藝術博覽會的登場，讓台灣藝術圈備受關注！而年輕藝術家們也趁著這個機會，配合舉行展覽，提升能見度。其中旅英青年藝術家盧惟中，就趁著藝博週結束之後，在台北靜慮畫廊舉行「我/宇宙個展」，分享她在英國攻讀碩士期間所創作出來的成果。

盧惟中作品表現形式自由，用色大膽。

本次展覽，盧惟中以畫作和陶土雕塑的形式，表現出她內心獨特的宇宙觀。她以大膽豐富的顏色做為基礎，創造出許多顛覆想像的生物和怪獸。

藝術家盧惟中少遊島繪社成員合影。

「盧惟中的繪畫創作，是一種接近本能的表現。她創作最主要目的就是找尋“ 自我 ”。我們看到她在色彩與造型上強烈和放任的大膽塗鴨，直接傳導出純真、自由、樸實綜合體。」藝評家陶文岳評論盧惟中的作品是”自由自在、不受框架限制“。而這樣奔放的風格，讓她在倫敦藝術大學卻爾西藝術學院攻讀純藝術碩士的時候，有了更加地發展。在當代藝術的中心之一的倫敦留學，藝術家盧惟中吸收滿滿的當代藝術能量，並融合在自己的創作當中，展現出獨樹一格的風格。

有別於之前以「恐懼」為主題創作，藝術家盧惟中以創作衝動、創作本能出發，用接近「直覺」的手法，表現出許多充滿童真、只屬於藝術家奇幻浪漫的世界。展覽資訊「我/宇宙」2019 盧惟中創作個展

展期：2019/01/26-02/23

時間：13:00 ~ 19:00(日一公休、過年期間不開放)

地點：靜慮藝術 （台北市中正區晉江街124號）

(中時電子報)