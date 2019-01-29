農曆送神日 學甲鎮安宮軟身福德爺開光入神

2019年01月29日 18:46 中時 莊曜聰

台南學甲鎮安宮供奉的「軟身福德爺」有近40年歷史，臉部及骨架都有損傷，北上找到專業匠師修復，29日恰好是農曆送神日，廟方替神像重新開光入神。（莊曜聰攝）

台南市學甲區頭港里的鎮安宮是聚落唯一的公廟，在民國70年時由「台南幫」企業的吳尊賢、吳修齊等地方仕紳發起重建，74年啟用建醮時吳三連還當任首任董事長，因是當地信仰中心，供奉李府、池府、吳府、玄天上帝、觀音佛祖等神祗，最特別的是偏殿供奉的「軟身福德爺」，近來因神像損壞，北上找匠師重修，29日舉行開光入神儀式，相當熱鬧。

軟身神像是一種裝置有關節，且四肢可以活動的神明雕像，雕刻內容多半是道教或佛教的神祗，以木雕居多，製作方式是分開雕刻四肢與身軀，完成後再進行接合，並穿上多層神袍，供奉在廟中，與表演陣頭的神偶不同，軟身神像均有經過開光入神儀式，全台約有50多尊。

學甲區鎮安宮董事長黃界貞指出，「軟身福德爺」不是一般神像，跟表演陣頭的「大仙尪」有所區隔，而是開光入神過後的「大仙尪」，黃界貞說，軟身福德爺頭戴官帽穿官服，當年由吳府千歲降示設置，出巡時擔任吳府千歲的駕前，因福德爺慈眉善目，在遶境隊伍中十分醒目，很受信眾歡迎。

「軟身福德爺」已經有近40年歷史，臉部及骨架因歲月侵蝕而有損傷，廟方找到北部著名的神將匠師阿裕師，花費36萬元進行整修完成，29日恰好是農曆送神日，廟方也為「軟身福德爺」重新開光入神，儀式莊嚴隆重，也是地方一大事。

(中時 )