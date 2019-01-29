台鐵發背心凝聚向心力 林佳龍：還有更多該先做的事

2019年01月29日 18:46 中時 李宜秦

台鐵局為凝聚員工向心力，發起「我愛台鐵運動」，採購7000件印有「我愛台鐵，安全第一」字樣背心，要求同仁工作時穿著。台鐵產業工會今（29）日痛批，「買背心就能改善行車安全？」台鐵則表示，是希望以此強化同仁對於安全的決心與提醒。對此，交通部長林佳龍表示，要激勵士氣，還有很多比送背心更該優先做的事。

根據產工提供的會議紀錄，台鐵局已辦理背心訪價與招標相關事宜，目前已完成第一次驗收，預計月底前可將背心運送至相關單位。背心採購數量共7000件，其中機務處1800件、運務處4200件、其他處1000件，請穿著單位領用後協助辦理預算調撥事宜。

產工痛批，「背心印證台鐵的官僚與作秀」，在人力未補足、缺料未補全之前，卻以高效率採購背心，反觀員工休息室連床墊都沒有設置，高雄地下化車站也因電費太高，而不開啟排氣設備，非常荒謬。

台鐵表示，此次發放新背心，是希望強化同仁對安全的決心與提醒，且每當疏運期間，因人潮眾多，容易引發旅客抱怨找不到車站服務員，因此在尖峰時段要求同仁穿著背心，也可提高服務員辨識度。

林佳龍則在臉書發文表示，「真的要激勵士氣，還有很多比送背心更該優先做的事情」，例如基層宿舍環境差、地下車站瀰漫廢氣等，應該才是台鐵首要改善的問題。

林佳龍說，要提供以人為本的交通，除了以同理心服務乘客，也應以同理心照顧同仁，目前已要求交通部與台鐵的主管，務必重視第一線同仁心聲，唯有維護好職員安全與工作環境，才可能提供旅客更好服務。

林佳龍表示，台鐵長年累積許多系統性問題，首先會以提升妥善率為目標，並改善同仁工作環境，也將建議行政院成立台鐵改革推動小組。同時，他也向春節假期中，堅守崗位的台鐵同仁與交通部夥伴們，致上最高的敬意與謝意。

(中時 )