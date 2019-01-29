樹林育德國小打造「星空藝廊」點亮夜空美不勝收

2019年01月29日 18:46 中時 許哲瑗

樹林區育德國小將梵谷大作「星空下的咖啡館」搬進校園。（許哲瑗攝）

樹林區育德國小打造「星空藝廊」，讓許多學生愛不釋手。（許哲瑗攝）

新北市樹林區育德國小利用樓梯以及教室空間，結合梵谷名畫「星空下的咖啡館」以及山佳地區在地文史，打造首座「星空藝廊」，只要按下開關就能點亮整片星空，夢幻空間讓許多學生愛不釋手，校方也在內展示學生優秀作品。

育德國小校長林朝隆表示，「星空藝廊」由校內師生共同討論、設計，育賢樓2樓至3樓的樓梯空間，以無邊無際的夜空為牆面，結合燈光效果，在天花板標示出獵戶座、御夫座等各星座位置，只要按下開關，整片星海在閃爍眼前，3樓門牆則將藝術家梵谷大作「星空下的咖啡館」搬進校園，其餘空間由師生共同手繪，打造理想中的藝廊。

另外，樓梯牆壁則規劃為「文化藝術史」，利用QRCODE功能，輕鬆掃描便可連接到文化部的官網，4樓空間則展出學生書法、繪畫類的優秀作品，其中結合山佳地區煤礦歷史、山佳火車站等學生作品，讓人大開眼界。

林朝隆說，從提出構想、規劃到工程完工，耗費多時，斥資150萬元經費，其中透過立委蘇巧慧向教育部爭取約128萬元經費，市議員洪佳君資助25萬元，其餘由校方自籌，本月初完工，未來將採主題式規劃，邀請作家、藝術家等各界人物辦理講座與活動，希望透過寓教於樂的方式，讓學生找到自身喜好。

立委蘇巧慧表示，當初和校長以及老師初步討論構想時，就已令人相當興奮，第一時間向教育部爭取經費，盼能將師生的創意實現，果然揭牌後，比當時討論的構想更加精緻、更加漂亮，能為樹林的孩子親手打造一個專屬的藝文空間，感覺真好。

(中時 )