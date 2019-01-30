南市認養流浪動物活動開跑 春節動保專線不打烊

2019年01月30日 07:18 中時 莊曜聰

台南市動物之家有運動空間，收容動物身心較健康，春節期間動保專線不打烊，照常提供服務。（台南市動保處提供）

農曆新年到，今年是「送狗迎豬」，台南市動保處則和台南市流浪動物義工協會、台南市關懷流浪動物協會合作，在假日舉辦多場流浪犬貓認養活動，希望能把浪浪們從收容所送到新家；而很快就是9天的農曆春節連假，南市動保處在這段期間仍安排有值班人員，動保專線不打烊。

南市動保處指出，為了鼓勵民眾認養流浪動物，在活動上認養的浪浪，動保處都提供驅除寄生蟲投藥、狂犬病疫苗注射、晶片植入及寵物登記等服務，也享有免費基礎疫苗預防注射（犬用7合1、貓用3合1）及絕育手術優惠。

2019年的假日認養場次分別在每月第1個星期天下午在北區犬貴族寵物用品店；第2個星期六在永康區超現場寵物精品店；第3個星期六下午豆哥與凱蒂號認養專車分別在家樂福永康店及新營店、第3個星期天下午在大遠百成功店假日廣場；第4個星期六在仁德區台灣寵物世界用品店、星期天下午在仁德區台糖嘉年華購物中心，有意願的民眾記得攜帶證件前往。

南市動保處在春節假期仍有值班人員提供協助，動保處也呼籲，民眾如攜帶寵物出遊，要注意寵物保暖，並記得為牠們繫上牽繩或以背袋、運輸籠攜帶，注意寵物的動向及注意炮竹聲響，以免寵物驚慌走失；另外春節期間飲食較難節制，寵物常因吃太多甜食或多鹽高脂食品，造成胃腸不適及腹瀉，甚至腎衰竭送醫等情況，飼主要特別注意。

(中時 )