雲林非洲豬瘟演習　黃金城：展現養豬大縣的作為

2019年01月29日 19:17 中時 周麗蘭

雲林縣是全台最大養豬縣，29日於綠色隧道旁空地演習非洲豬瘟發生時進行就地掩埋或外運焚化，演習逼真。（周麗蘭攝）

雲林縣府29日於古坑鄉綠色隧道旁進行非洲豬瘟防疫演習，縣長張麗善、農委會黃金城都親自校閱演習，黃金城稱讚「展現出養豬大縣的高度防疫作為」。縣府表示，已展開第二輪聯合稽查廚餘養豬場行動，未具蒸煮設備、已裁罰2場次的高風險對象優先。

29日的防疫演習，模擬肉品市場發現疑似非洲豬瘟疫情，進行通報、回溯畜牧場疫情調查、採樣送檢、確診撲殺、就地焚燒掩埋等情境演練，以加強養豬業者及畜牧場安全消毒、疾病緊急防控處置觀念，除安排人員實際模演練，也有動畫影片同時呈現。

農委會副主委也是獸醫黃金城表示，雲林縣舉辦的非洲豬瘟緊急防疫演習非常逼真及順暢，展現出養豬大縣的高度防疫作為，但他也提醒養豬戶，非洲豬瘟與民國97年口蹄疫的防疫情境不太一樣，會以阻絕擴散作為首要防疫原則。

黃金城表示，若肉品市場豬隻確認感染，停止宰殺的時間應加長；若運送到肉品市場的豬隻已確診染病，防疫所人力應直接進入畜牧場做預防性撲殺，節省採樣時間，以達準確防止疫情擴散。

雲林縣動植物防疫所表示，雲林縣率全國之先全面禁止廚餘養豬，縣府也配合中央政策輔導業者飼料差額補貼及自願性退場補助，以確保本縣養豬產業永續發展。

雲林縣現已展開第二輪聯合稽查107場列管的廚餘養豬場，優先稽查原本未具蒸煮設備、已裁罰2場次的高風險對象，同時也防堵外縣市廚餘流入雲林，務求防疫滴水不漏。

(中時 )