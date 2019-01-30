「米迦」甜點療癒心靈　帶來滿滿好心情

「米迦千層．乳酪蛋糕」販售的草莓生乳酪（左）、草莓鮮奶卷（右）相當獲得消費者喜愛。（葉書宏攝）

友善列印
中時
「米迦千層．乳酪蛋糕」販售的草莓生乳酪（左）、草莓鮮奶卷（右）相當獲得消費者喜愛。（葉書宏攝）
「米迦千層．乳酪蛋糕」販售的草莓生乳酪（左）、草莓鮮奶卷（右）相當獲得消費者喜愛。（葉書宏攝）

新北市中和區「米迦千層．乳酪蛋糕」成立至今3年多，每逢草莓季節都會推出季節限定草莓生乳酪、草莓鮮奶卷，消費者不僅可以吃到一整顆大草莓，搭配乳酪、鮮奶卷，每一口都能挑逗味蕾，為一天帶來滿滿的好心情。

「米迦千層．乳酪蛋糕」位於中和區知名的美食街莒光路，附近餐飲店眾多，該店主打千層、乳酪蛋糕、布蕾派、咖啡等飲品，標榜純香、純味、純美工，採用新鮮天然食材，搭配經驗豐富的烘焙師傅，烘焙出蛋糕的層層美味，相當獲得消費者喜愛。

黃老闆說，本從事建築設計多年，但年輕時總有一個夢想圍繞在耳邊，「想要開一間屬於自己的咖啡廳！」該店於3年多前成立，店內裝潢採用法式風格，裝潢及燈光都相當講究，店內提供30個座位，分為室內、戶外區，讓消費者悠閒享受午後時光。

黃老闆說，每逢草莓季節都會推出季節限定草莓生乳酪、草莓鮮奶卷，每一份蛋糕上都可以看到數顆大草莓，草莓生乳酪的乳酪來自歐洲荷士登乳牛的精華，口味介於重乳酪與輕乳酪之間。草莓鮮奶卷則是採用九州純生鮮奶卷及鮮奶油製成，蛋糕上一層覆盆子果醬，一口咬下、多重享受。

另外，店內的招牌則是千層蛋糕，有原味、蜂蜜、巧克力、靜岡抹茶、藍莓檸檬、義式提拉等口味。乳酪蛋糕、卷蛋糕、布蕾派、長崎蛋糕也有不少消費者愛戴，常有消費者選購作為彌月禮。

「甜點可以帶來一天好心情！」蘇姓消費者說，每當工作煩悶、心情不佳時，店內的甜點總可以帶來滿滿的好心情，加上店內裝潢舒適，非常適合窩一下午的好地方，是附近上班族、民眾的舒壓首選。

店名：米迦千層．乳酪蛋糕

地址：新北市中和區莒光路27號

電話：02-8221-7722

營業時間：上午10時至下午10時

售價：草莓生乳酪、草莓鮮奶卷105元

(中時 )

南市認養流浪動物活動開跑 春節… 台糖、長榮簽約台糖長榮酒店邁向…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。