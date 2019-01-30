「米迦」甜點療癒心靈　帶來滿滿好心情

2019年01月30日 07:14 中時 葉書宏

「米迦千層．乳酪蛋糕」販售的草莓生乳酪（左）、草莓鮮奶卷（右）相當獲得消費者喜愛。（葉書宏攝）

「米迦千層．乳酪蛋糕」販售的草莓生乳酪（左）、草莓鮮奶卷（右）相當獲得消費者喜愛。（葉書宏攝）

新北市中和區「米迦千層．乳酪蛋糕」成立至今3年多，每逢草莓季節都會推出季節限定草莓生乳酪、草莓鮮奶卷，消費者不僅可以吃到一整顆大草莓，搭配乳酪、鮮奶卷，每一口都能挑逗味蕾，為一天帶來滿滿的好心情。

「米迦千層．乳酪蛋糕」位於中和區知名的美食街莒光路，附近餐飲店眾多，該店主打千層、乳酪蛋糕、布蕾派、咖啡等飲品，標榜純香、純味、純美工，採用新鮮天然食材，搭配經驗豐富的烘焙師傅，烘焙出蛋糕的層層美味，相當獲得消費者喜愛。

黃老闆說，本從事建築設計多年，但年輕時總有一個夢想圍繞在耳邊，「想要開一間屬於自己的咖啡廳！」該店於3年多前成立，店內裝潢採用法式風格，裝潢及燈光都相當講究，店內提供30個座位，分為室內、戶外區，讓消費者悠閒享受午後時光。

黃老闆說，每逢草莓季節都會推出季節限定草莓生乳酪、草莓鮮奶卷，每一份蛋糕上都可以看到數顆大草莓，草莓生乳酪的乳酪來自歐洲荷士登乳牛的精華，口味介於重乳酪與輕乳酪之間。草莓鮮奶卷則是採用九州純生鮮奶卷及鮮奶油製成，蛋糕上一層覆盆子果醬，一口咬下、多重享受。

另外，店內的招牌則是千層蛋糕，有原味、蜂蜜、巧克力、靜岡抹茶、藍莓檸檬、義式提拉等口味。乳酪蛋糕、卷蛋糕、布蕾派、長崎蛋糕也有不少消費者愛戴，常有消費者選購作為彌月禮。

「甜點可以帶來一天好心情！」蘇姓消費者說，每當工作煩悶、心情不佳時，店內的甜點總可以帶來滿滿的好心情，加上店內裝潢舒適，非常適合窩一下午的好地方，是附近上班族、民眾的舒壓首選。

店名：米迦千層．乳酪蛋糕

地址：新北市中和區莒光路27號

電話：02-8221-7722

營業時間：上午10時至下午10時

售價：草莓生乳酪、草莓鮮奶卷105元

(中時 )