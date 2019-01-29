70歲雷洪1妻5妾全散了 耳中風住院擁50歲「新歡」

2019年01月29日 18:56 中時 洪秀瑛

民視今晚在林口總部舉辦尾牙，席開130多桌，員工、貴賓及藝人上千人參加，場面熱鬧。70歲的雷洪過去有1妻5妾，3年前他發生財務危機之後，昨鬆口透露老婆們已「妻離子散」，「過去的都已經過去，當我欠她們的，大家好聚好散」。女人緣向來不錯的他，身邊已有「新歡」，年約50歲，「這個閨蜜真的滿不錯，現在要的是真正能照顧我的，激情衝動已經沒了，我要的是老來伴，年齡大的也會煩惱她的健康」。

大夥關心他今年除夕團圓夜怎麼過？他說現在自己一個人，「那些後遺症都處理了，當下如果不處理，我相信往後還是再發生，大家在心甘情願下，不打人、不罵人，好聚好散」，他不願多談，表示「現在再提這些對我是傷害」。他坦言小孩們都跟著媽媽離開，有小孩會抱怨問他：「到底我的家在哪裡？」他不忍心，對其他小孩說：「我帶你們到大哥哥家吃飯。」所以今年除夕夜會在大兒子家。

他也提到，本月中因天氣變化加上拔牙病菌感染，當時開著車，突然性一陣耳鳴、有點暈眩，差點成耳中風，他到北榮檢查，醫生告訴他如果沒在黃金期7天內處理，之後就可能耳聾，這不是老年人才會有，年輕人也可能發生，「我當場嚇到，覺得健康真的很重要」，他住院5天，順便做健康檢查，耳鳴病因報告初二才出來，住院期間都靠「新歡」照顧。

他也分享，上周日寒士街友的公益活動，從來沒在2萬多人面前表演，入行以來最開心的一天，內心激動得要命，連車馬費都婉拒，「完全就是巨星的姿態」。

(中時 )