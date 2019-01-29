再續《鬼怪》情緣 劉寅娜讚李棟旭拍《觸及真心》帥出新高度

2019年01月29日 19:00 時報周刊 張毓琪

「宇宙女神」的設定讓劉寅娜很有壓力。愛奇藝台灣站提供

李棟旭飾演一板一眼的完美律師。愛奇藝台灣站提供

由李棟旭、劉寅娜二度合作的《觸及真心》2／7(四)即將於愛奇藝台灣站獨家播出，男女主角自《鬼怪》後睽違兩年再聚首，日前釋出的預告與花絮中默契十足，李棟旭對劉寅娜更滿是稱讚，因劉寅娜相當細心，拍攝時提醒他不少細節，合作起來非常輕鬆。而今日記者會上劉寅娜也回應男方的讚美，提到兩年前拍攝《鬼怪》，李棟旭很照顧自己，而他飾演的陰間使者相當可愛，但這次比起先前更加帥氣、令人心動的感覺，一來一往互動良好，讓人期待戲劇的播出。

自2009出道至今，劉寅娜總共演過7次女明星的角色，談及這次對《觸及真心》「宇宙女神」吳允書的詮釋，則聚焦在角色「成長」的過程，女主角從光鮮亮麗的女演員偽裝成職場秘書，努力適應新環境的積極個性，並與李棟旭飾演的完美律師權正祿，在日常生活的衝突中，產生曖昧情愫的有趣故事，希望透過演出引發觀眾共鳴及笑聲。

劉寅娜也透露當初收到邀請時，與朴俊和導演第一次見面就決定演出的關鍵，剛開始對於劇中「宇宙女神」的設定感到擔心，認為應該由能代表「韓國美」的女演員擔當，問了導演為何將自己當成第一人選時，對方表示相中劉寅娜獨特的活潑、可愛，來打造專屬「吳允書」的魅力，才讓她鼓起勇氣挑戰這次的演出。

2016年以陰間使者傲嬌、可愛的形象擄獲女心的李棟旭，這次則扮演一板一眼的完美律師權正祿，拍攝時必須注意咬字、發音，才能正確地解釋法律用語，而記者會上他預先透露前4集都將是劉寅娜的個人秀，女主角戲份吃重，辛苦地一個人孤軍奮戰，李棟旭笑說：「沒辦法啊，誰讓劇名就叫做《觸及真心》。」搞笑的發言引來現場一陣大笑。

改編自同名網漫的《觸及真心》，描述女明星化身律師秘書的職場生活，首日連載就有16萬人的瀏覽，電視版邀請再續《鬼怪》情緣的李棟旭、劉寅娜擔綱男女主角，卡司一曝光就引發粉絲熱議，相當期待兩人的再次合作，甜蜜又浪漫的愛情故事將自2／7起每周四、五上午10點於愛奇藝台灣站獨家播出。

(時報周刊)