台糖、長榮簽約台糖長榮酒店邁向下個輝煌10年

2019年01月29日 19:16 中時 曹婷婷

台糖長榮酒店從2004年正式開幕至今，已邁入第15年，首創國營事業與民間企業共同經營旅館市場先驅，今天上午舉行「攜手共榮，再造巔峰」台糖長榮酒店委託管理簽約儀式，為過去合作無間的15年，再續未來新的10年。

台糖公司表示，台糖長榮酒店自2004年正式開幕至今已邁入第15年，15年來雙方合作愉快、互信共榮，經多年深耕讓台糖長榮酒店成為台南第一家獲得五星評鑑，且2度蟬聯之殊榮。

15年來，曾承辦金馬獎頒獎在台南貴賓全面住宿、榮獲遠見雜誌評選商務連鎖旅館「卓越服務獎」、公益績效獲得天下雜誌CSR「小巨人」獎等一連串的肯定，更挺過2014年正義豬油事件及2016年台南大地震等，台糖與長榮聯手合作，除保持經營彈性與活力，更秉持卓越的服務力，順應市場需求與變化，得以在競爭激烈的市場屹立不搖，2019年雙方再次合作，共同迎接未來經營挑戰。

台糖公司強調，台糖長榮酒店定位為城市休閒旅館(CITYRESORT)，因緊鄰台南市立文化中心、德安誠品百貨及巴克禮紀念公園等，得天獨厚地理位置，成為最具藝文氣息，適合品味慢活、休閒的人文品牌酒店。

面對競爭激烈的飯店市場，酒店將以「府城文化，在地情懷」出發，並注入創新理

念，藉由活化糖業文化的歷史資產，營造酒店具有人文、藝術及典雅的環境，以及更具溫度的休憩空間。另為落實「低碳樂活」目標，將朝客房、餐飲和工程等3大面向著手，將綠色消費、友善環境以及合理使用資源等理念融入酒店經營管理，善盡地球公民角色與責任，達永續經營目標。

(中時 )