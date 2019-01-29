皮克斯動畫加持《愛．滿人間》滿滿彩蛋

2019年01月29日 19:00 中時 潘鈺楨

電影設計出一系列的手繪動畫結合真人演出的場景。（迪士尼提供）

首集男主角迪克凡戴克客串退休的銀行老闆。（迪士尼提供）

柯林佛斯。（迪士尼提供）

1964年經典電影《歡樂滿人間》正宗續集電影《愛．滿人間》，讓這位史上最富盛名的魔法褓母「瑪莉包萍」再次與世人見面。《愛．滿人間》故事延續首集，相隔25年後瑪莉包萍再次回到班克斯家，帶著她的神奇魔法為陷入困境的一家人，帶來歡笑與希望。導演勞勃馬歇爾表示：「《歡樂滿人間》是我小時候看過的第一部電影，它開啟了我對電影的喜愛，以及對於冒險、幻想與音樂結合的熱情。能夠拍攝《愛．滿人間》讓我感到既榮幸又緊張，這是我向年輕時代的經典音樂電影致敬的機會。」

當時《歡樂滿人間》將動畫置入真人演出中，兩者之間新奇又完美的互動讓觀眾驚歎不已，更留下難已抹滅的美好回憶。勞勃馬歇爾在拍攝《愛．滿人間》特別找來皮克斯與迪士尼的動畫師，設計出一系列的手繪動畫結合真人演出的場景，讓企鵝、大象、小狗穿上套裝與主角一同共舞，更讓孩子爬進浴缸跳進海洋仙境，創造出歡愉奇幻的想像世界，除了向前作致敬，更為電影帶來一股清新且令人著迷的氛圍。導演感動地表示：「我們都非常高興能將這種獨特的藝術形式重現大銀幕，能夠有機會與這些迪士尼、皮克斯動畫師合作，將親手繪製的每一幀畫面放進作品中，對所有人來說都是一生難有的激動。」

這次《愛．滿人間》中的驚喜彩蛋不僅是重現手繪動畫歌舞，首集男主角迪克凡戴克也在《愛．滿人間》裡客串退休的銀行老闆道斯先生，現年93歲的迪克保養得宜，劇組甚至還需要替他畫老妝，以讓他更接近電影中的長者形象。而《愛．滿人間》裡，由能歌善舞的林曼奴爾米蘭達接替迪克凡戴克演出男主角點燈工人，繼續用音樂為迷惘的人們點亮人生方向，延續這股美好精神的傳承。導演勞勃馬歇爾：「對於不斷變化的世界，人們感到不確定和脆弱，有一些東西讓我們擺脫日常生活，並提醒我們世界上仍有魔法和奇蹟存在。」

故事敘述大蕭條時期的倫敦，人心惶惶，處處可見蕭瑟寂寥，班克斯一家更是壟罩在低氣壓之下，三個孩子因為喪親之痛，鬱鬱寡歡，父親麥可班克斯束手無策，就在他幾乎失去所有希望的時候，神奇的魔法從天而降，麥可兒時的褓母瑪莉包萍驚喜現身。瑪莉開朗樂觀、充滿活力，還有許多古靈精怪的主意，而她的出現，彷彿是一道清新曙光，讓低迷許久的麥可和三個孩子，有機會走出陰霾傷痛，找回笑容重新去愛。電影將於2月1日在台上映。

(中時 )