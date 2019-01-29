吳宗憲關心斯容沒交過男友 自薦：想幫妳寫開箱文！

2019年01月29日 19:01 中時 林淑娟

吳宗憲與斯容互動妙語如珠。（東森購物提供）

吳宗憲與東森購物總裁王令麟、斯容互動妙語如珠。（東森購物提供）

吳宗憲與粉絲互動妙語如珠。（東森購物提供）

綜藝天王吳宗憲（憲哥）29日出席東森購物新春下午茶會，與主持人斯容互動時發揮幽默功力，還不時開小黃腔，他關心41歲至今仍小姑獨處的斯容「真的沒交過男友嗎」？聽到「沒有」的答案後，憲哥搞笑自薦：「我準備幫妳寫一個開箱文！」看到斯容尷尬笑，他又補充：「開妳的香閨啦！」

已有四個小孩的吳宗憲還語帶雙關開玩笑說，家裡有一畝良田，不過休耕已久，他自認體力「還可以」，現在要尋找一個「生產工廠」，而且打算「產地直送」比較「新鮮」，斯容問他何謂產地直送，他說「現在請工作人員把床搬過來，我示範給你看」，笑翻台下粉絲們。事後再被問「開箱文」，他又推說：「鑰匙在菲哥那裡啦！但上面已經有點生鏽！」

吳宗憲是以保健食品代言人身份出席茶會，他說，之前和東森購物總裁王令麟一起打高爾夫球時，發現自己腳踝伸出去「卡卡的」，王總裁逼他吃這產品試試看，他原以為是上了年紀的人才需要吃，沒想到吃了一瓶半後，至今一次都沒再「卡」過，還自誇打球實力已恢復到20多歲時的狀態。他說自己推薦的產品一向都是自己試用過才敢拍胸脯保證，例如之前直播20分鐘就賣掉1萬多件羽絨外套，每件才賣999元，鐵粉還以為他講錯價錢，「我不是為了賺錢，就是爽而已！」

他活動一結束活動便趕搭高鐵前往高雄，為他投資的吸塵器面試在地員工，他得意地說，雖然員工底薪2萬8000元，但上個月有21歲的員工領了30多萬薪水，連他都超驚訝。他表示，因時間太忙，對於獲邀擔任高雄觀光大使實在「不敢當」，但身為高雄子弟，還是會為高雄多盡心力，提供500個職缺，就是對高雄的實質貢獻。

(中時 )