吳宗憲關心斯容沒交過男友 自薦：想幫妳寫開箱文！

吳宗憲與斯容互動妙語如珠。（東森購物提供）

友善列印
中時
吳宗憲與斯容互動妙語如珠。（東森購物提供）
吳宗憲與東森購物總裁王令麟、斯容互動妙語如珠。（東森購物提供）
吳宗憲與粉絲互動妙語如珠。（東森購物提供）

綜藝天王吳宗憲（憲哥）29日出席東森購物新春下午茶會，與主持人斯容互動時發揮幽默功力，還不時開小黃腔，他關心41歲至今仍小姑獨處的斯容「真的沒交過男友嗎」？聽到「沒有」的答案後，憲哥搞笑自薦：「我準備幫妳寫一個開箱文！」看到斯容尷尬笑，他又補充：「開妳的香閨啦！」

已有四個小孩的吳宗憲還語帶雙關開玩笑說，家裡有一畝良田，不過休耕已久，他自認體力「還可以」，現在要尋找一個「生產工廠」，而且打算「產地直送」比較「新鮮」，斯容問他何謂產地直送，他說「現在請工作人員把床搬過來，我示範給你看」，笑翻台下粉絲們。事後再被問「開箱文」，他又推說：「鑰匙在菲哥那裡啦！但上面已經有點生鏽！」

吳宗憲是以保健食品代言人身份出席茶會，他說，之前和東森購物總裁王令麟一起打高爾夫球時，發現自己腳踝伸出去「卡卡的」，王總裁逼他吃這產品試試看，他原以為是上了年紀的人才需要吃，沒想到吃了一瓶半後，至今一次都沒再「卡」過，還自誇打球實力已恢復到20多歲時的狀態。他說自己推薦的產品一向都是自己試用過才敢拍胸脯保證，例如之前直播20分鐘就賣掉1萬多件羽絨外套，每件才賣999元，鐵粉還以為他講錯價錢，「我不是為了賺錢，就是爽而已！」

他活動一結束活動便趕搭高鐵前往高雄，為他投資的吸塵器面試在地員工，他得意地說，雖然員工底薪2萬8000元，但上個月有21歲的員工領了30多萬薪水，連他都超驚訝。他表示，因時間太忙，對於獲邀擔任高雄觀光大使實在「不敢當」，但身為高雄子弟，還是會為高雄多盡心力，提供500個職缺，就是對高雄的實質貢獻。

(中時 )

皮克斯動畫加持《愛．滿人間》滿… 蔡旻佑不再追求六塊肌 過年密謀…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。