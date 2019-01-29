八德警製作「Police」字樣大毛巾獲民眾喜愛

桃園市八德警分局29日在八德大湳市場、廣豐新天地「開車不喝酒，喝酒不開車」的交通安全宣導活動，贈送紅色「Police」字樣大毛巾。（賴佑維翻攝）

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桃園市八德警分局29日在八德大湳市場、廣豐新天地「開車不喝酒，喝酒不開車」的交通安全宣導活動，贈送紅色「Police」字樣大毛巾，獲得不少民眾爭相索取。

警方表示，農曆春節連續假期將近，國道2號八德大湳交流道車潮及初三、初四期間相鄰之國道3號（九如至大溪路段）各交流道北向匝道實施高乘載管制措施之替代道路宣導。

警方也宣導，替代道路參考如下：

一、國道2號大湳交流道南下民眾可選擇替代之道路如下：八德區福德一路→和強路→義勇街→左轉介壽路（台4線）→右轉員林路（台3線、大溪、龍潭、觀音等交流道）南下。二、國道2號大湳交流道北上民眾可選擇替代之道路如下：八德區福德一路→和平路→長安街→左轉八德區興豐路→接新北市鶯歌區八德路→三鶯交流道→接國道3號北上。八德區福德一路→右轉新北市鶯歌區鶯桃路→接三鶯交流道（國道3號）北上。

三、2月7、8日13-18時，國1高雄端至湖口、國3九如至大溪路段，各交流道之北向入口匝道實施高乘載管制，規劃往北替代路線如下：（一）大溪交流道永昌路→右轉仁和路（112線）左轉埔頂路→右轉公園路→左轉介壽路→右轉八德區興豐路（114線）→直行接新北市鶯歌區八德路至三鶯交流道北上。（二）或由八德區興豐路左轉大興路（或長安街）→右轉和平路→右轉福德一路→接國道2號→至國道1、3號繼續北上。

(中時 )

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