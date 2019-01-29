流感季節要注意黴漿菌感染

2019年01月29日 19:17 中時 鐘武達

1名32歲賴姓女子約1個月前開始咳嗽、喉嚨痛，因認為只是普通感冒不以為意，沒想到越咳越嚴重，直到咳到晚上無法睡覺才趕緊到員林市宏仁醫院求治，X光檢查左肺有白色斑塊，起初懷疑是腫瘤，後來確診是黴漿菌肺炎，所幸服用抗生素治療，咳嗽症狀已經改善。

宏仁醫院家醫科醫師曹世達指出，現在是流感季節，疾管局預測今年流感高峰期會落在春節連假，民眾咳嗽須注意到底是得到流感或普通感冒，若慢性咳嗽則應考慮可能是黴漿菌感染或更嚴重的其它肺病，宏仁醫院引進CT及醫學中心級MRI可為民眾檢查，及早發現，及早治療。

曹世達指出，最近1周以來已經接連收治兩名黴漿菌肺炎患者，都是女性。賴姓女子一開始以為白斑塊是癌症腫瘤，十分緊張，另1名病患看到肺部X光影像時 ，也以為白色斑塊是肺腺癌腫瘤，又驚又怕。

他說，兩名患者肺部感染黴漿菌，都有浸潤現象，電腦斷層影像呈現不規則白色斑塊，如果是腫瘤，斑瑰外緣較平整；經抽血檢驗白血球指數微高，兩人的黴漿菌肺炎不嚴重，服用抗生素治療，咳嗽症狀大為改善。

黴漿菌是一種沒有細胞壁的微生物，約10%感染者會轉為肺炎，被稱為非典型肺炎，嚴重的須住院治療；台灣一年四季都會發生黴漿菌肺炎，每年春、夏交替和秋季氣溫下降，病例數會顯著增加，天氣冷熱不定的時節萬一咳嗽超過1周不癒，而且越咳越厲害，最好求醫診治，民眾應特別注意是否是感染黴漿菌。

黴漿菌肺炎經由人對人的飛沫傳染，傳染力極強，侵犯對象多為3歲以上兒童和較年輕的成年人，只要與病人有長時間的親密接觸，就有60%到90%的感染機率，潛伏期10天至20天。

曹世達強調，成人幾乎都有黴漿菌抗體，可是一旦引發肺炎會出現頭痛、發燒、喉嚨痛、全身無力等症狀，目前沒疫苗，通常使用紅黴素治療10到14天，治療期間多補充營養、水分和多休息，即可痊癒，但黴漿菌抗體沒終生保護效果，所以會再次感染，而且再感染頻率相當高，一再發生肺炎。

(中時 )