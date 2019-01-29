蔡旻佑不再追求六塊肌 過年密謀出國寵媽咪

蔡旻佑計畫過年期間帶媽媽出國遊玩。決戰17唱／提供

友善列印
時報周刊
張毓琪

歌唱比賽節目《決戰17唱》昨日晚間八點進行農曆年前最後一場比賽，上周順利晉級的人氣療癒女聲小紫，挑戰衛冕第四周，首度嘗試自彈自唱大學時期的創作曲〈想你〉迎戰本週挑戰者們，輕快舒適曲風甜美歌聲，聽得評審蔡旻佑跟著忘情搖擺，講評時稱讚小紫：「自彈自唱又唱自己創作真的有差，整體的貼合度很容易就可以帶著大家進入你的氣氛，同時我自己也很喜歡聽甜滋滋類型的歌，很容易就被帶走，剛還滿享受在你的創作和歌聲裡，覺得好像有回到民歌時期的感覺。」

蔡旻佑給小紫95分高分，讓納豆忍不住喊：「他的菜，他的菜啦！」蔡旻佑的高分加上大批支持粉絲線上瘋狂投票，小紫再度高分衛冕奪冠，離「決戰之星」寶座僅差一步之遙。

蔡旻佑預計5月推出睽違3年的創作新專輯，他說這次不會再像之前發片前那樣天天拚著健身練出六塊肌，近來還是維持一周運動3天，只是不會追求練線條了，健康比較重要，自覺應該多蓄積能量用在音樂上，「喜歡聽我歌的歌迷，應該就算我變胖也不介意吧。」

沒發片期間，蔡旻佑常透過IG直播報告自己近況，而且他會翻牌粉絲做一對一互動，他說隨著發片期接近，直播頻率會更加頻繁。農曆年假蔡旻佑預計帶家人去宜蘭玩一趟，還在密謀帶媽媽出國玩，他說之前如果提議要帶她出國，媽媽都會阻止說在家就好，並說已經準備好給爸媽的五位數紅包，「數字他們應該會滿意，是我至今包的最大包的一次。」

(時報周刊)

吳宗憲關心斯容沒交過男友 自薦… 高郁捷撞臉「學姊」黃瀞瑩 粉絲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。