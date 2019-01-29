日18家公司收到含氫化鉀劇毒的勒索恐嚇信

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日本東京都政府、朝日新聞社及東京、大阪的製藥公司等18家公司先後收到附氫化鉀的恐嚇信，威脅若在2月22日之前不支付相當3500萬韓幣的比特幣，將讓摻氫化鉀的假藥流通市面。恐嚇信中還有用奧姆真理教被處死刑的教祖麻原彰晃署名的。警方研判應為同1人所為，目前仍在調查其取得氫化鉀的管道。

日警指出，東京的製藥公司和食品公司、朝日新聞社和每日新聞社等共14家，加上大阪3家製藥公司，札幌的食品公司，總共18家公司都在25日以後收到郵寄的恐嚇信和氫化鉀粉末。

恐嚇信都是用同樣的信封，裡面裝著用電腦打字的1張A4紙，內容寫著，「要讓摻了氫化鉀的假藥流通市面。若在2月22日以前不支付相當於3500萬韓幣的比特幣，悲劇將會發生。」信中印著付款對象的二維條碼（QRCode），但卻無法讀取。

恐嚇信的寄信人是用各種不同的姓名，有用「麻原彰晃」之名的，也有用黑社會幫派幹部的姓名，以及政治家的姓名等，信址則多寫東京拘留所或監獄等。

氫化鉀是劇毒，服用少量即可致死，在日本屬於管制類醫藥外用劇毒藥品。山本國家公安委員長山本順三29日在記者會上表示，「這是極為惡質的案例。為了不危及民眾，已展開調查並鼓勵檢舉犯人。其他企業也可能收到同樣的恐嚇信，希望收到可疑物品時，要立刻向警方報案。」

(中時 )

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