高郁捷撞臉「學姊」黃瀞瑩 粉絲數爆衝大喊好榮幸

2019年01月29日 19:08 中時 林淑娟

高郁捷與前輩蔡振南合作拍戲收獲多多。（喜歡音樂）

人氣女團「蜜蜂少女隊」高郁捷單飛後演藝事業再升級，她從音樂跨界戲劇，最近在三立八點華劇《必勝大丈夫》演出職場菜鳥「鄭美麗」，與蔡振南有不少對手戲，獲得不錯評價，人氣也水漲船高，連接4個廣告拍攝，高郁捷興奮表示，「鄭美麗」真的為她帶來很多演出工作機會，現在走在街上都會有人叫她這名字，覺得好親切！

高郁捷最近密集曝光，常有粉絲臉書私訊說她長得很像熱門話題人物「學姊」黃瀞瑩，也因此社群媒體粉絲人數持續爆衝。高郁捷說，覺得很榮幸也很開心可以跟ㄧ位大家都喜歡的美女聯想在ㄧ塊，也因為這樣，她還接拍了屈臣氏廣告，「其實我本人個性可能比較大剌剌，學姊比較有氣質，期許自己也能變得美麗又有智慧」。

第一次接演八點檔就和資深硬底子演員蔡振南「南哥」有不少對手戲，高郁捷說，她在《必勝大丈夫》飾演南哥的小學徒，在大前輩面前演戲很緊張，也給自己壓力，因為南哥演戲很到位，ㄧ兩次就OK，「感謝南哥大前輩，不厭其煩指導我，或告訴我們怎麼找飯吃，非常貼心就像爸爸一樣」。有一場戲是她要抱著南哥撒嬌，結果可能太有安全感了，導演喊「卡」、其他演員都放手了，只有她一個人還在抱，還因此被其他演員狂虧，讓她覺得超糗的。

在接演《必勝大丈夫》時高郁捷也結交許多演員朋友，其中比較深刻的是邱昊奇在劇組裡頭發起讀書會，針對不同的劇本情境大家一起討論，覺得有種讀書求學時候的感覺。高郁捷說：「一直以來都覺得肌肉男沒有頭腦，但邱昊奇有讓自己改觀，好開心有機會再進修，很感謝他邀自己一起讀本。」

現在演藝工作很順利是否單飛比較紅？高郁捷謙虛表示：「現在有機會有戲劇和唱片兩邊的規劃工作，希望有朝一日可以兩方面都變得非常厲害，而且在邊拍戲的過程中另ㄧ方面我也正在學習如何創作，朝兩棲藝人發展。」

(中時 )