南科贊美酒店二館正式營運 台南新增3星級飯店

南科贊美酒店耗資3億元興建贊美酒店二館，29日上午正式開幕，未來將結合台南在地特色，提供旅客農村休閒體驗和運動觀光等多元服務。（李其樺攝）

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南科贊美酒店董事長郭文俊（左四）、總經理黃志佳（左一）與其他賓客進行剪綵儀式，象徵贊美酒店二館正式開幕。（李其樺攝）
台南市長黃偉哲（右三）29日上午特地來參觀南科贊美酒店二館，期待未來提升台南觀光發展。（李其樺翻攝）

台南市新增一家3星級飯店！南科贊美酒店耗資3億元興建贊美酒店二館，29日上午正式開幕，未來將結合台南在地特色，提供旅客農村休閒體驗和運動觀光等多元服務。

今天上午南科贊美酒店舉行二館開幕剪綵活動，包括台南市府農業局長李朝塘、區公所、在地民代與團體出席，台南市長黃偉哲也特地提前到場參訪飯店內部設施，期許贊美酒店二館開幕能提升台南觀光發展。

董事長郭文俊指出，南科贊美酒店前身為南科商旅，長久以來秉持「不接陸客團、不接休息客」兩大原則獲得旅客的青睞。由於南科擴廠吸引人才，商務住客需求增加，因此斥資3億元打造全新贊美二館，去年12月展開試營運，客房數由原有68間提升為172間，除設備升級，並新增咖啡廳、宴會廳等多項設施。

郭文俊表示，贊美二館採用「蒙德里安」風格，外觀以紅黃藍三原色作為設計風格，同時加入象徵在地農田的綠色，與嘉南平原的景致產生連結。此外，贊美酒店在特定樓層打造台南特色景點房，將台南各地美景放入各個客房內，讓旅客更能對台南這片土地留下美好的印象。

總經理黃志佳表示，南科贊美酒店與台南市多數旅宿、飯店不同，除提供住宿服務，飯店外新增珍愛水晶教堂提供新人舉辦婚禮，儼然成為台南市打卡新地標；未來將新增漆彈場、球場等設施，朝農村休閒體驗和運動觀光路線經營。

(中時 )

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