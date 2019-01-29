「哈利波特電影音樂會」又來了！一個月看4集

2019年01月29日 19:21 中時 李欣恬

「哈利波特電影音樂會」又來了！這次將一口氣推出4集，包括《神祕的魔法石》、《消失的密室》、《阿茲卡班的逃犯》以及《火盃的考驗》，將由長榮交響樂團與國立實驗合唱團共同演出，搭配40呎巨型螢幕播放，帶領觀眾聆賞片中每一個音符創造出的魔法。

近年蔚為風行的電影交響音樂會，讓觀眾在欣賞電影時同步聽見現場演奏的電影配樂，去年哈利波特系列電影音樂會在北台灣演出前3集，今年3月除了台北演出，也將到高雄衛武營，在短短1個月內看4集，滿足影迷胃口。

神奇的是，哈利波特系列電影明明早在2011年劃下句點，但電影所帶來的周邊效應與衍生演出仍然魅力不減。從一系列「哈利波特電影交響音樂會」已巡演超過38個國家、600多場演出的，即可見其可怕的威力。音樂會製作人賈斯汀‧弗里爾表示：「哈利波特系列電影是千載難逢的文化現象。」

音樂會將帶領影迷重溫驚險刺激的電影情節，第一集中，哈利波特在11歲生日時得知了自己是兩位巫師的遺孤，並且擁有魔法；第二集裡哈利波特遇到會飛的車子、攻擊人的樹和神祕的家庭小精靈，警告這一年他在魔法世界中將遇到的潛藏危機。

第三集《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》也是哈利、榮恩與妙麗在霍格華茲的第三年，他們遇見了惡名昭彰的逃犯天狼星．布萊克，也學會如何駕馭鷹馬巴嘴與型態萬千的變形怪；第四集《火盃的考驗》，哈利意外超齡參加三巫鬥法大賽，數次與死神擦身而過，並深且感受到失去友誼的切身之痛。

演出預計從3月9日至24日舉行，高雄衛武營音樂廳場次為3月9日《神祕的魔法石》、3月10日《消失的密室》、3月23日《阿茲卡班的逃犯》、3月24日《火盃的考驗》（無合唱團編制）；台北國家音樂廳場次為3月15日至17日，演出《火盃的考驗》（無合唱團編制）。

(中時 )