國際透明組織清廉印象指數 廉政署認獲得肯定

2019年01月29日 19:32 中時 張孝義

國際透明組織29日公布2018年清廉印象指數，台灣分數為63分與2017年相同，在全球排名第31名，雖較2017年下降2名，與2016年排名相同，但法務部廉政署晚間發出新聞稿表示，台灣在這項調查分數進步，顯示政府在前述項目的反貪腐防制措施獲得肯定。

國際透明組織公布的2018年清廉印象指數，全球共有180個國家及地區納入評比，在超過全球82％受評國家中，台灣分數為63分與2017年相同，然在全球排名第31名，較2017年下降2名，與2016年排名相同。

廉政署表示，如果以亞太地區觀察，台灣名次僅次於紐西蘭(第2名，87分)、新加坡(第3名，85分)、澳大利亞(第13名，77分)、香港(第14名，76分)、日本(第18名，73分)及不丹(第25名，68分)，居亞太第7名，與2017年相同。

廉政署指出，2018年CPI對台灣的評估，援例從全球13個知名的國際機構調查引用8個機構的調查資料。其中以政治風險服務組織(PRS)調查結果給分，進步6分為最高，這項調查是專家評估國家政治體制內有無任命權濫用、裙帶關係、保留特定職缺、偏袒利害關係人、秘密政黨基金及商政關係過度密切等情，我國在這項調查分數進步，顯示政府在前述項目的反貪腐防制措施獲得肯定。

(中時 )