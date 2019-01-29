照料社會角落 台電為拾荒老婦寒冬送暖

台灣電力公司苗栗區營業處、華山基金會志工29日，協助整理鄭老奶奶的住家環境。（何冠嫻翻攝）

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中時
何冠嫻
台灣電力公司苗栗區營業處志工協助協助鄭老奶奶房屋內線檢修，更新不良用電設備。（何冠嫻翻攝）

苗栗市鄭姓老奶奶長期以資源回收維生，雜物充滿老舊房舍，然屋內電線與用電設備年久失修，安全堪慮。台灣電力公司苗栗區營業處得知後，即刻前往清理鄭老奶奶住處，並更新不良用電設備，教導安全用電方法，讓她能安心平安過好年。

86歲鄭老奶奶與兒子相依為命，但因兒子無法工作，因此靠著鄭老奶奶撿拾回收維生，然住處因房舍老舊且屋內堆滿雜物，難讓人通行，生活環境充滿安全漏洞。台灣電力公司苗栗區營業處志工29日與華山基金會一起到鄭老奶奶家裡環境整理。

志工們在鄭老奶奶家清出10大袋垃圾，並協助房屋內線健檢，將不良電線、開關及燈管等用電設備更新、教導安全用電方法，再送上愛心物資，以及貼上春聯妝點鄭老奶奶的家，鄭老奶奶看見這麼多人來看她，又幫忙整理住家環境，讓她又驚又喜，開心地笑得合不攏嘴，將和兒子歡喜安心迎新年。

台灣電力公司苗栗區營業處副處長蘇英賢表示，台電的工作是點亮台灣，普及照料獨居長者，年年響應「愛老人愛團圓」活動，今年除捐贈6萬元的年菜經費外，更透過實際行動，29日走進地方服務，為鄭老奶奶送上一份新年大禮。

(中時 )

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