好大的口徑！法國雷克勒戰車試裝140公釐炮

法國雷克勒戰車嘗試安裝140公釐炮，砲塔也有所改裝。(圖/MGCS)

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中時電子報

法國陸地武器工業集團(Nexter)將一輛雷克勒主戰車(Leclerc MBT)改裝一門140公釐大砲，作為未來法德合製戰車（稱為「主要地面作戰系統」MGCS）的前期測試。MGCS計劃開始於2012年，打算在2035年前，取代法國雷克勒主戰車和德國的豹2戰車( Leopard 2)。

The Drive 報導，戰車砲的口徑一直在提升，然而西方的主戰車砲於1980年代後期增加到120公釐以後，就不再提升了，其實許多國家都曾考慮再增大戰車砲的尺寸，以提高射程和裝甲穿透力，但是最終都暫暫緩計畫。因此，現在看到德法集團再次提出這項計畫，似乎代表戰車又將有新一代的變革。

這輛實驗車出現在倫敦舉行的國際裝甲車輛（IAV）展，據Nexter 公司表示，這輛戰車已經擊發了200多枚砲彈，都很順利無礙，並且該門砲比現有的北約標準120公釐炮更有效率，射程與貫穿力都提升了至少50％。除了140公釐砲以外，德國的萊茵金屬公司還有研發130公釐砲。

其實，俄羅斯的T-14阿瑪塔戰車( Armata )也有升級大砲的打算，目前阿瑪塔配備的是俄製2A83-1M型125公釐主砲，目前的口徑已經比北約120公釐來的大，但是T-14已有升級到152公釐的打算，只是目前受限於預算與俄國經濟實力。據報導，中國大陸也在測試更大口徑的主砲，而且他們沒有資金問題。但到目前為止，俄羅斯或中國大陸的努力，或多或少都影響了法德的MGCS戰車研發案。

萊茵金屬公司試做的130公釐戰車砲。(圖/萊茵金屬)
120公釐44倍徑(上)主砲是現今北約最流行的戰車砲，中間120公釐55倍徑是萊茵金屬提出的改良版本，可以沿用原有的砲彈。最下的140公釐戰車砲則需要新設計更大的砲彈。(圖/萊茵金屬)

雖然更大口徑的主砲，確實可以提升戰車的威力，但是付出的代價也不小，最明顯的問題就是更大的砲彈，會影響火砲的射擊速度，以及戰車的儲彈量。120口徑的砲彈還可以用裝填手來裝彈，但是更大型的砲彈就必須使用液壓裝填機了。

據報導，這型安裝140公釐戰車砲的雷克勒戰車做了不少改裝，砲塔內的彈藥庫必須擴大，而且砲彈也改成兩件式：砲彈與推進劑分開。即便如此，攜彈量仍然減少，從原本的40發，減低到31發。

(中時電子報)

文章來源：France Tests Huge 140mm Tank Gun As It Pushes Ahead With Germany On A New Tank Design

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