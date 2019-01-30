當日現做 藏在苗栗巷弄裡的草莓限定甜點

2019年01月30日 07:16 中時 何冠嫻

草莓奶霜蛋糕推出後廣受顧客喜愛。（何冠嫻攝）

隱藏在苗栗市巷弄裡的甜點工作室「RubatoHandmadeLab.」甜點皆以當日現做，搭配當季水果做出精緻且新鮮美味的甜點，但沒有內用空間，更沒有現場販售，需先至臉書粉專訂購，再選擇以宅配或自行前往取貨。

隨著草莓季來臨，RubatoHandmadeLab.選用苗栗縣大湖鄉的大豐香草莓，推出「草莓塔」與「草莓奶霜蛋糕」2款冬季限定甜點，需預訂才能一嘗廣受好評的酸甜「初戀滋味」。其中草莓奶霜蛋糕可以說是「到店取貨限定」由於宅配規定的限制，無法送至全台各角落，讓許多外縣市顧客大嘆可惜。

RubatoHandmadeLab.草莓塔除了扎實酥脆的塔皮外，搭上加了自製草莓醬、些許金桔醬以及白乳酪奶油霜的杏仁奶油餡，再放上艷紅飽滿的大豐香草莓，酸甜滋味有了草莓杏仁奶油餡的平衡，讓人不自覺地一口接著一口。

另，草莓奶霜蛋糕則為這季新推出，原味戚風蛋糕被北海道高梨奶霜打成的鮮奶油包裹，清爽不膩的口感廣受大家喜愛，蛋糕夾層也有著大塊鮮紅的草莓，每口都能嘗到鮮奶油與鮮果的香甜迷人滋味，草莓的酸甜流竄於唇齒間，鮮奶油的清爽壓制了口中酸的尖銳，以濃醇的奶香逼出草莓的迷人甜膩香氣，推出後銷售量直逼老顧客最愛的草莓塔，紛紛指定要一嘗這款廣受好評的草莓奶霜蛋糕。

店名：RubatoHandmadeLab.

地址：苗栗市莊敬街143巷1號（需先至臉書粉專「RubatoHandmadeLab.」訂購）

營業時間：不定時公休（詳見臉書粉專）

售價：草莓塔3吋（1盒4入）500元、6寸580元；草莓奶霜蛋糕3吋120元、6吋650元

(中時 )