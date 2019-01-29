體育署推雙語》品勢美女靠英文搭訕 結識外國選手

2019年01月29日 21:39 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

教育部體育署推動雙語教育，今天召開記者會邀請多位選手、教練及裁判分享英文學習心得，以及外語能力給他們的幫助，2017台北市大運跆拳道品勢女團銀牌選手李映萱，提到透過英文結識在相同領域奮戰的瑞士美女選手的趣事。

臉上掛著大大笑容的李映萱表示，她從青少年時期就開始出國比賽，一開始也是英文不太好，但為了能夠溝通，了解更多事情，決定加強外語，「曾經也是害怕自己講不好，後來抱著融入大家的想法，放開心胸去學習，我遇到的外國選手都很親切提醒我錯誤的地方，甚至告訴我那些字不該使用，給我很多幫助。」

李映萱(右)和瑞士選手帕洛許(左)。(李映萱提供，李坤霖攝)

李映萱透露，起初她會選擇多跟歐洲選手溝通，「因為美國選手英文都講很快，歐洲選手大多母語不是英文，所以講起來速度較慢，我比較能跟上，後來還鼓起勇氣認識一位我很欣賞的漂亮選手帕洛許（Katia Parroche），她曾是法國人，後來轉籍瑞士，也藉著用英文聊天了解她轉籍的心路歷程。」

帕洛許2017年來台參加過台北世大運，當時並未得牌，去年法國里耳公開賽摘下混合雙人及個人品勢銅牌，外型相當甜美，李映萱補充：「我覺得她好漂亮，就主動找她合照，後來在其他比賽遇到時她也記得我，最近社群媒體流行10年挑戰，我也分享了2009年和2018年與她的合照。其實外國選手喜歡找我們交換衣服、徽章，之前許多中華隊選手不敢開口講英文，現在我開始接觸教練這個角色，就會告訴指導選手相關英文，讓他們出國比賽時也敢跟外國選手互動。」

李映萱將在2月中出發參加美國公開賽，這次她會以教練及選手雙重身分參賽，藉此吸收更多經驗，接下來再放眼全大運及全運會。

(中時電子報)