《炮仔聲》明芸CP狂放閃！李燕、陳冠霖：肉麻指數達巔峰

2019年01月29日 19:31 中時 林淑娟

陳冠霖、李燕劇中狂放閃。（三立）

陳冠霖、李燕劇中狂放閃。（三立）

「明芸CP」陳冠霖與李燕在三立八點台劇《炮仔聲》放閃放到埔心牧場，除粉紅泡泡放不完，兩人也首次踏進埔心牧場當新鮮人。李燕笑說兩人劇中談戀愛觀眾喜歡，但台詞肉麻拍攝時都會起雞皮疙瘩。這次《炮仔聲》「明芸戀」大受歡迎，凡是兩人的戲劇片段周周都能上連YouTube熱門影片排行榜。

陳冠霖與李燕這次演出完全是偶像劇模式拍攝，連陳冠霖都懷疑自己是不是在拍偶像劇，日前兩人放閃到埔心牧場，拍戲當休假，陳冠霖、李燕也難得享受踏青樂。由於兩人合作多次已是老戰友，拍戲很放鬆，近期更多是甜蜜放閃戲，但李燕卻抱怨平時拍戲陳冠霖很吵，只因為在拍戲現場陳冠霖會放BOSSANOVA音樂讓自己放鬆，但每次放音樂時她都正好在背劇本，因此才會嫌他吵，他則解釋：「你不覺得這環境優美，很適合聽嗎？」完全不理會李燕的抱怨。

這次在埔心牧場兩人也拍攝了一場浪漫吻戲，偏偏陳冠霖有味道潔癖，拍吻戲前自備漱口水，劇組還故意設計要先吃臭豆腐，當陳冠霖知道時立刻瞪著李燕說：「妳絕對不可以！」因為他絕不能聞到臭的東西。由於他們是老搭檔，拍吻戲時「」啾一下就各自分開，但導演卻認為這完全不像在熱戀中的男女，忍不住想為「明芸」加戲，延長吻戲親吻時間，希望兩人多吻個幾秒鐘，本以為陳冠霖和李燕拍過這麼多的情侶戲、感情戲，連床戲都演過了，已經沒有任何親密戲碼能難倒他們，沒想到這陣子連續拍攝多場甜蜜戲，卻遇到了兩人演技生涯中有史以來最極具挑戰的一次，台詞肉麻到連工作人員都受不了，兩人異口同聲說，絕對是顛峰。

過年即將到來，一般上班族將連續放假9天，但因為拍戲休假日有限的陳冠霖秒回「已經開始很期待要連放這麼多天的假了」，被問是否要帶兒子出去玩，他搖頭說：「不出去玩，就待在家裡陪家人就好。」李燕也一樣，想好好利用過年陪伴家人，也期待之後能安排出國玩。

(中時 )