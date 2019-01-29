金大與美商簽約開發遊艇海上觀光

2019年01月29日 19:33 中時 李金生

金大與美商VIVIC集團期待建立合作伙伴關係，發揮優勢互補作用。（金大提供）

國立金門大學與擁有遊艇研發與建造企業的美股上市公司VIVICcorp簽署產學合作意向書，未來雙方將就學生赴產業實習與職場體驗、人員交流互訪、人才培育等相關事項，建立合作伙伴關係。

陳建民指出，金門的自然、人文、建築與生態資源具多樣性，又有兩岸絕佳的地理區位，在對岸廈門去年接待遊客近9000萬人次的巨大市場面前，金門急需創造和宣傳自身的獨特旅遊特質，抓住這個重大的市場機遇。

VIVIC集團董事長黃文啟則表示，VIVIC旗下的蒙帝菲諾遊艇公司將攜手亞洲第一的遊艇工廠嘉信遊艇在金門打造豪華遊艇，為往來金門和廈門的遊客提供低碳豪華的「水上特斯拉」遊艇之旅和5星級的水上住宿，未來不僅可為集團貢獻良好的旅遊業績，也能提供金大學生就業及在地發展機會。

VIVIC集團龔芸廣總經理也認為，金、廈之間在政策上已可直航遊艇，唯獨缺少適宜的遊艇專業碼頭和專業運營，且遊客來到金門後，也缺少遊艇遊覽金門美麗海域的方案，以致金門的海洋資源未能充分發揮出來，該集團期待與金門大學建立深度合作關係，在人才引進和新能源技術開發上，發揮雙方優勢互補作用。

(中時 )