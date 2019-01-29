候佩岑出席活動兼辦精品年貨 與老公不經意放閃好甜蜜

2019年01月29日 19:40 中時 陳張眾

女星候佩岑在活動中還不忘為老公挑選合適的鞋款，笑稱提前辦精品年貨。（TOD’S提供）

TOD’SDBag裸粉色小牛皮手提肩背包，6萬900元。（TOD’S提供）

TOD’SDoubleTRing牛皮水桶包，5萬2500元。（TOD’S提供）

TOD’SDoubleTRing水蛇皮馬鞍包，9萬4200元。（TOD’S提供）

女星侯佩岑今出席義大利精品TOD’S2019春夏新品發表，活動中更趁機為老公物色合適的禮物，笑稱提前辦「精品年貨」。她表示夫妻倆很少有時間一起出門購物，因為兩人對時尚見解不太相同，所以都各自「放飛自我」，但對於即將到來的情人節等重要節日，她透露自己會配合老公「中規中矩」的品味挑選禮物，亦不忘力挺品牌道：「像TOD’S我就一定很有信心！」

侯佩岑坦言剛結婚時，會幫另一半買一些較時尚的單品，老公雖然都來者不拒，欣然接受，但幾乎從來沒用過，令自認品味不錯的她也會感到有些挫折，甚至對於侯佩岑自己的選物品味，老公偶爾也會以「看不懂」一句帶過。不過侯佩岑補充說到：「他之前看不懂的比例相當高，但現在他有在進步，對時尚的包容度有越來越寬。」

私下喜歡穿男款單品的侯佩岑，笑說有時也會在採買先生服飾時順便購物，還偷偷購入與老公同款的衛衣、錢夾等小物，直到某次老公在溫馨接送情時，才不小心爆露，更讓這不經意的小甜蜜羨煞旁人。

而TOD’S2019春夏系列，也以充滿愛意的「愛之夏」為主題出發，藉品牌精湛皮革工藝，為率性優雅的當代女性發聲。強勢回歸的經典包款DBag，本季選以仿照蝴蝶身形弧線輪廓重新演繹，為整體注入一絲摩登感；熱銷的DoubleT系列，本季則推出水桶、馬鞍及後背包等3種全新包型，並以銘黃、柑橘、卡其等色調及水蛇皮、流蘇裝飾等細節，呈現帶有波西米亞風格的不羈感受。

鞋款方面，經典豆豆鞋亦配合春夏靈感，使用層次皮革羽毛飾片和仿舊丹寧布料等勾勒瀟灑嬉皮氣場，以刺繡縫線潤飾的草編鞋履和豆豆膠底運動鞋款，恣意展現出俏皮的活力朝氣。

(中時 )