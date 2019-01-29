獨／張秀卿拍片4天僅入鏡30秒？豪捐3萬抽獎驚覺「零酬勞」

2019年01月29日 19:38 中時 徐桐炘

賀歲片《大三元》由Ella和張軒睿主演，台語歌手張秀卿選擇把大銀幕處女秀獻給該片，她表示曾多次接到電影邀約卻不敢嘗試，「又愛又怕受到受傷害。」因16歲時演出電視劇壓力太大，讓她在一個月爆瘦8公斤、天天睡不著覺，從此抗拒演戲，此次接演是因監製好友力邀說服：「妳放心，只有30秒鏡頭！」她終於突破心防跨出第一步，但她笑言：「誰知道一拍就是4天！」

張秀卿得知對手戲演員是澎恰恰，瞬間安心，卻被澎哥虧：「怎麼找來這麼大尺碼的女演員和我搭配？」她則是到現場才知道澎哥演她的「小王」，「我們認識30年，他從小看我長大，卻要跟前輩演『情人』，那天一直笑場。」她在片中還升格為「奶奶」，搞笑說：「覺得奶奶比較好演，誰知道要和小朋友對戲！」2人初次見面就要培養出祖孫情，慶幸小朋友演技不錯。

雖戲份不多，老公還是到處向好友宣傳，但不忘提醒：「去看的時候不能上廁所，因為我老婆只出現30秒！」張秀卿則因拍攝時天氣好、環境優美，當作去遊山玩水，「到了現場還有造型師、化妝師幫忙按摩和指壓，讓臉和上半身消腫，才知道拍電影這麽爽！」直呼現在對演戲已有8成信心，「2成還是會怕怕的！」

因是客串演出，酬勞原就不多，張秀卿又在殺青宴豪氣捐3萬讓工作人員抽獎，還請許多人吃飯，薪水幾乎歸零，不過她開心表示因該片認識不少「酒肉朋友」，和Ella、李沛旭、曾莞婷、許富凱、羅時豐和王彩樺會定期聚餐，大笑說：「我得到很多友誼，也對拍戲更有信心！」該片2月1日上映。

(中時 )