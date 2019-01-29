昇恆昌桃機揮毫活動　邀名師客製春聯

昇恆昌免稅商店按照往年傳統，在臺灣各地機場展開一系列春節揮毫活動。（陳麒全攝）

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昇恆昌免稅商店在桃園機場的揮毫活動於29日分別於第一、二航廈舉行，邀請書法老師於活動現場大筆揮毫，客製化春聯及紙行李吊牌提供給來往的旅客。（陳麒全攝）
今年昇恆昌除免費提供客製化春聯外，更推出泰維克紙行李吊牌，旅客可請書法老師寫下喜歡的新年吉祥話，設計專屬的行李吊牌。（陳麒全攝）
今年昇恆昌除免費提供客製化春聯外，更推出泰維克紙行李吊牌，旅客可請書法老師寫下喜歡的新年吉祥話，設計專屬的行李吊牌。（陳麒全攝）
除了較靜態的揮毫活動外，昇恆昌也推出財神爺發紅包活動，只要與昇恆昌財神爺拍照並上傳個人社群平台並標註「＃與昇恆昌一起豬事大吉」，就有機會獲得緣福豬豬年瓷罐禮盒或年節伴手禮一份。（陳麒全攝）

再過幾天就是農曆春節，不少人也打算在春節連假期間出國遊玩，桃園機場內的布置也充滿了年味，昇恆昌免稅商店按照往年傳統，在臺灣各地機場展開一系列春節揮毫活動，不僅把年味帶進機場，也藉中華傳統民俗活動與旅客同慶金豬年。

昇恆昌免稅商店在桃園機場的揮毫活動於29日分別於第一、二航廈舉行，邀請書法老師於活動現場大筆揮毫，客製化春聯及紙行李吊牌提供給來往的旅客。在年節音樂的加成下，活動現場洋溢著濃濃的新年氣氛，好不熱鬧！

昇恆昌新春揮毫活動行之有年，年年都受到國內外旅客熱烈的迴響，今年昇恆昌除免費提供客製化春聯外，更推出泰維克紙行李吊牌，旅客可請書法老師寫下喜歡的新年吉祥話，設計專屬的行李吊牌。

除了較靜態的揮毫活動外，昇恆昌也推出財神爺發紅包活動，只要與昇恆昌財神爺拍照並上傳個人社群平台並標註「＃與昇恆昌一起豬事大吉」，就有機會獲得緣福豬豬年瓷罐禮盒或年節伴手禮一份。充滿中華傳統特色的揮毫及新年主題旅客互動活動，吸引不少國外旅客停下腳步留影，也為他們的臺灣之旅留下一個特別的回憶與體驗。

昇恆昌免稅商店潘翠宜副總經理表示：「農曆新年，是華人世界中最重要的節日，而書法更是中國傳統藝術的精隨。昇恆昌將最能代表春節活動的揮毫帶進機場，主要是希望藉此推廣中華傳統文化與藝術，並透過財神爺發紅包的趣味互動活動，把農曆春節的熱鬧喜氣分享給所有國內外的旅客，藉此傳達我們的新年祝福給所有到場的旅客！」

(中時 )

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