陸召開非洲豬瘟防控會議　農村農業部：疫情可控

2019年01月29日 19:47 旺報 賴志昶

大陸農業農村部組織29日召開大陸全國非洲豬瘟防控工作視訊會議。農業農村部長韓長賦在會上強調，非洲豬瘟防控是關係民生的一件大事，各地各有關部門要堅持一手抓非洲豬瘟防控，一手抓生豬生產和市場供應保障，確保打好打贏非洲豬瘟防控攻堅戰，努力保障生豬產業持續健康發展。會議也強調，當前非洲豬瘟疫情總體可控，生豬市場平穩有序，防控工作正處於爬坡過坎的攻堅階段

會議指出，非洲豬瘟防控既是一場沒有退路的攻堅戰，又是一場需要常抓不懈的持久戰。各地各有關部門既要堅定打贏防控攻堅戰的決心信心，又要充分認識防控工作的複雜性長期性，堅持底線思維，進一步增強工作責任感，堅決克服消極厭戰情緒和鬆懈麻痺思想，打好化險為夷、轉危為機的戰略主動戰，堅決阻斷非洲豬瘟的傳播流行，防止因疫情風險引發生豬產業系統性風險，切實降低疫情對經濟社會其他領域的影響，更好地服務經濟社會發展。

會議強調，當前非洲豬瘟疫情總體可控，生豬市場平穩有序，防控工作正處於爬坡過坎的攻堅階段。要堅持久久為功，繼續毫不鬆懈地抓好防控措施落實落地。繼續加強疫情防控和應急處置，有效處置新發疫情，嚴防二次擴散；全力推進分區防控，逐步建立大區防控機制，探索建立完善的防控模式；切實加強養殖場防疫管理，嚴格督促規模養豬場、種豬場全面落實防疫主體責任，紮實落實防控措施；不斷強化輿情應對，有針對性做好解疑釋惑、知識普及等工作；強化部門協調配合，增強措施合力。

會議要求，當前要採取果斷措施，千方百計穩定生豬生產，保障肉品市場有效供給；堅持問題導向，切實抓好生豬及其產品有序調運；保護基礎產能，切實穩定種豬和規模養豬場生產能力；落實「菜籃子」市長負責制，優化生豬養殖屠宰佈局；強化綜合調控，努力保障豬肉產品市場供給。

農業農村部副部長於康震主持會議並通報當前疫情和防控工作主要情況。農業農村部總畜牧師馬有祥及非洲豬瘟疫情聯防聯控機制成員單位有關負責同志、農業農村部非洲豬瘟疫情應急指揮部成員單位負責同志參加會議。河北、遼寧、重慶等三省市在會上作典型發言。

(旺報 )