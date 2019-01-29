188公分「海巡宋仲基」退伍闖星河 太激情結果磨破皮

「海巡宋仲基」退伍後出道取藝名為趙元赫。（圖／翻攝自趙元赫臉書）

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中時電子報
／綜合報導

曾被譽為「海巡宋仲基」的趙樹德，188公分的他高大帥氣，過去到校園宣傳海巡隊相關水上注意事項時，就曾吸引大批女粉絲合照，熱愛游泳的他，一身制服內藏著結實肌肉，笑容更是陽光燦爛，如今退伍出道取藝名為「趙元赫」要給自己5年時間勇闖星河。

趙元赫身高188公分外型帥氣，先前代表海巡署到校園宣導時，就曾有許多女同學慕名而來。（圖／宏威國際提供）

趙元赫這個名子相當符合他的韓系外型，目前除了經紀公司安排的訓練外，更安排過去許多知名藝人像是黃河、小8也去上過的聲音訓練課，上聲音訓練課程，努力成為一名專業演員。

趙元赫到室內攀岩場挑戰自己。（圖／宏威國際提供）

公司安排他第一個工作，就是考驗他的勇氣跟決心，日前帶他到被譽為全台最豪華的室內攀岩場，初次攀岩的趙元赫，跟著老闆一起攀岩，兩人還成功擺出了米開朗基羅知名《創造亞當》POSE讓現場眾人笑翻，不過太過激情的攀岩運動，也讓他有點磨破皮。

經紀公司也製作Q版趙元赫的紅包袋。（圖／宏威國際提供）

趙元赫表示，初次體驗還滿好玩的，經紀公司也想考驗我的勇氣跟希望我克服目前的障礙，靠毅力爬到最頂端自己都不敢相信，攀岩就像是往演藝事業的道路一樣充滿挑戰，但只要有心一定可以慢慢爬上去，更期許新的一年自己演藝事業也可以這樣爬到最高峰，經紀公司更特製他的插畫紅包袋，他說雖然自己入行已經超過30歲，但當初經紀公司看準他負責任的個性，他也想給自己5年的時間，希望自己要有代表作跟拿到獎項，也希望之後透過不定時的攀岩訓練耐力及紓壓，讓自己一定可以堅強的成功走下去。

(中時電子報)

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