莫瑞變身「鋼鐵人」 髖部植入金屬片再拚一把

莫瑞在IG放上手術後的照片。（IG翻攝）

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中時電子報
／綜合報導
莫瑞接受「伯明翰髖關節表面翻修手術」（BHR），他在IG放上手術後的骨盆X光片，可以看出右邊髖部植入的金屬片。（IG翻攝）

「英國希望」莫瑞（Andy Murray）變成「鋼鐵人」？他在澳網前含淚表示，由於難忍臀部髖關節傷勢疼痛，可能在今年退休。但打完澳網之後，31歲的莫瑞決定再賭一把，再次開刀於髖部植入金屬片，希望拯救自己的網球生涯，並將術後照片po上個人IG。

「昨天早上我在倫敦接受了髖關節手術，」莫瑞在IG上說：「我現在覺得自己傷痕累累，但是希望這能終結我的髖部疼痛。」

莫瑞在澳網首輪與西班牙的包提斯塔（Roberto Bautista-Agut）力戰5盤，不幸仍以落敗做收。他當時表示，若要打下去必須再開一次刀，但風險是運動生涯也可能就此結束，不然就是休息到7月再打溫布頓，那是他覺得最理想的退休句點。

莫瑞最後決定接受「伯明翰髖關節表面翻修手術」（BHR），在他的髖關節植入金屬片，除可避免人工關節走位外，更毋須全部替換人工骨骼，康復時間較傳統手術快一倍。莫瑞還在IG放上X光片，並幽默的說：「我現在有個金屬髖部。」

莫瑞在澳網透露，如果選擇開刀但復原狀況不佳，他就不打了。但無論如何，手術可以改善他的生活品質，包括減輕走路或者要穿鞋、襪等動作的疼痛。而美國著名的雙打好手鮑伯布萊恩（Bob Bryan）日前就鼓勵莫瑞接受BHR手術，他以過來人的經驗表示，術後不但改善了生活品質，甚至順利重返球場。

「我是唯一以金屬髖部打職網巡迴賽的球員，他（莫瑞）看到我打起球來像老鷹一樣靈活，還問我打完比賽、練習之後的感覺如何。我真的很希望他動這個手術，感受一下它帶來的效果。」布萊恩說。

(中時電子報)

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