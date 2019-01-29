高雄氣爆善款運用 羅智強：蔡英文台灣價值？

2014年7月31日23時55分至8月1日凌晨間，高雄市前鎮區與苓雅區發生氣爆事件。（圖／本報系資料照片，柯宗緯攝）

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中時電子報
國民黨籍台北市議員羅智強。（圖／資料照片）

羅智強日前質疑高雄氣爆善款運用方式，他指出，當時高雄市政府居然讓災民誤以為，「接受代位求償，就不可以提起國賠」，但高雄地方法院戳破市府謊言，即使簽下代位求償，仍可向高市府提起國賠，但那時國賠時效已經過了。因此，羅智強認為，高市府欠一個交代！

總統府發言人黃重諺27日澄清，相關指控都不正確，羅智強不健康的問政態度，與其做不實指控，不如加快了解市政。黃重諺表示，當時的高雄市府所執行的代位求償計畫，讓受災民眾不僅可以在最短時間內拿到善款慰助金，也可以及早拿到來自於代位求償的法律賠償金，得以儘速重整家園。

但羅智強引述一位PTT的ryan21100879網友，自稱家裡是高雄氣爆案的律師事務所，該名網友表示，「國賠時效部分，這當初就一直有跟市府提醒了，市府為何沒處理，這就要問市府囉」，至於為何要用「代位求償」？該網友說，「大家可以去問市府，這是他們的政策」。

羅智強反駁總統府發言人黃重諺，「別躲了啦，與其扯什麼不健康，直接明白勇敢地告訴大家，羅智強説的那一點不是事實？用力的打臉羅智強啊！」

羅智強也批評黃重諺，怎好意思拿八仙塵爆跟高雄氣爆比較，羅智強簡單舉例如下：

高雄氣爆，假設有受災戶損失10萬元

當時高雄市政府的做法是「代位求償」

用善款的10萬元給受災戶，但受災戶要放棄國賠

未來高市府「代位求償」成功後，賠款進入高市府的專戶。

而新北市的做法是

直接用善款，無條件的給受災戶10萬元

受災戶的求償權利不受影響

未來的賠款，還是給受災戶

那一個比較快？羅智強說，當然是新北的做法比較快、比較好，不但善款給受災戶，賠款也給受災戶。羅智強最後痛批，2020投給蔡英文，就是投給用善款去做裝置藝術、去蓋公園、辦戶外展演。羅智強更痛批，高雄氣爆的善款運用，就是蔡英文的「台灣價值」！

(中時電子報)

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