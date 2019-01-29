宴請選舉有功台商 吳敦義：無關造勢

2019年01月29日 20:13 中時 季節

國民黨主席吳敦義於29日舉辦大陸台商歲末聯誼餐會，請在九合一選舉時幫國民黨出錢出力的台商吃飯，吳敦義表示這是為了向他們致謝，與選舉造勢無關。

吳敦義接受記者訪問時表示，原本去年九合一選舉後，有台商表示要請國民黨高層吃飯，當時吳敦義表示不便，認為台商在選舉期間幫國民黨出錢出力，應該是國民黨要向台商致謝才對。於是五位國民黨中常委江碩平、范成連、林榮德、楊博仁、謝坤宗，考量到黨內經費拮据，提議由吳敦義的名義請台商吃飯，由他們五人負擔費用，所以今天這場活動，與造勢完全沒有關聯。

吳敦義上台致詞時表示，感謝大家在國民黨最艱苦最需要愛護時給予最大的鼓舞和支持，讓國民黨在去年九合一選舉能贏得15席縣市長，接著贏下十九席議長，穩住陣腳，希望能繼續推動黨務改革，讓國民黨更接地氣，也希望執政的縣市長都能兌現選舉政見，在中央則希望能發揮更大的能量監督執政黨，讓蔡政府在一些重要的地方改弦更張，包括要建立廉能政府、要拚經濟讓民眾多賺錢過上更好的日子，創造繁榮均富的經濟，此外要讓家庭幸福建立公義和諧的社會，兩岸則要在九二共識基礎上發展雙贏。

因為30日就是吳敦義的生日，因此吳敦義致詞完後，江碩平給吳敦義一個驚喜，送了一個生日蛋糕上台提前幫吳敦義暖壽，吳敦義當場許下三個願望，包括希望人人健康、家家幸福、事業成功兩岸和平。

除了吳敦義之外，兩位國民黨副主席曾永權與郝龍斌也出席餐會，曾永權呼籲在場的台商能支持國民黨在兩個月後四席立委補選中提出的人選，郝龍斌則感謝在座的台商能勇於捐輸，並且動員台商回台投票，讓國民黨打贏2018年九合一選舉。藝人出身的國民黨發言人歐陽龍也在台上高歌一曲暖場。

(中時 )