澳空軍超狂 運輸機射誘導彈當煙火 民眾嗨翻!

2019年01月29日 20:35 中時電子報 盧伯華

澳大利亞空軍運輸機飛越雪梨歌劇院放煙火(現場民眾拍攝)

歷史上要以娛樂民眾來促進軍民關係,澳大利亞皇家空軍應該可以拿到前兩名。澳大利亞空軍繼F-111戰機退役秀表演「魔鬼打火機」後,近日再度搬出絕活,在澳洲地標雪梨歌劇院上空以軍用運輸機施放誘導火焰彈做為煙火,為歌劇院的大型活動暖身,讓聚集在歌劇院外的數萬民眾「嗨翻了!」

據《動力》(The Drive)網站報導,1月26日「澳大利亞日」(Australia Day)是該國的國訂假日,澳洲各地都有慶祝活動。在著名地標雪梨歌劇則演出挪威作曲家葛利格(Edvard Grieg)作品《山大王的宮殿》(In The Hall Of The Mountain King),劇院外廣場看台坐滿了成千上萬未進場的民眾,在雪梨港口華燈初上的迷人夜色下,準備透過實況轉播欣賞經典名曲演出。

不料,正當演出快要開場前,一架澳大利亞皇家空軍的C-130J力士型運輸機從雪梨歌劇院旁的跨港大橋上空飛越,同時施放軍機上用於引誘敵方導彈攻擊的誘導火焰彈,連串的大型火焰伴隨爆炸聲點亮天空,為雪梨歌劇院的演出暖場,讓廣場上的上萬民眾情緒高昂,民眾高呼「嗨翻了!」

另一角度看澳大利亞空軍運輸機飛越雪梨歌劇院放煙火(RAAF提供)

報導說,從空軍歷史上看,澳大利亞皇家空軍掌握時機促進與民眾互動的能耐很難被超越。先前他們曾在服役30年的F-111小豬戰機退役時,表演過驚人的「魔鬼打火機」飛行秀,戰機在低空飛行時傾洩機上燃料,由於燃料傾洩口靠近發動機,傾洩的燃料瞬時被點燃,過程驚險刺激,場面非常壯觀。

澳大利亞空軍F-111退役的魔鬼打火機噴火秀(影片3:00處)

從F-111的「魔鬼打火機」秀闖出名聲後,澳大利亞空軍經常在適當時機秀出空軍的驚人表演,像這次的C-130J焰火秀,也應該是史上音樂演出最壯觀的開場秀吧!無怪乎媒體報導都讚說「皇家空軍,幹得好!」

(中時電子報)