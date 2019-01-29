澳空軍超狂 運輸機射誘導彈當煙火 民眾嗨翻!

澳大利亞皇家空軍C-130J運輸機飛越雪梨歌劇院並施放誘導火焰彈當作煙火為劇院演出暖場。（圖／澳大利亞皇家空軍影片畫面截圖）

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中時電子報
澳大利亞空軍運輸機飛越雪梨歌劇院放煙火（現場民眾拍攝）

歷史上要以娛樂民眾來促進軍民關係，澳大利亞皇家空軍應該可以拿到前兩名。澳大利亞空軍繼F-111戰機退役秀表演「魔鬼打火機」後，近日再度搬出絕活，在澳洲地標雪梨歌劇院上空以軍用運輸機施放誘導火焰彈做為煙火，為歌劇院的大型活動暖身，讓聚集在歌劇院外的數萬民眾「嗨翻了！」

據《動力》(The Drive)網站報導，1月26日「澳大利亞日」(Australia Day)是該國的國訂假日，澳洲各地都有慶祝活動。在著名地標雪梨歌劇則演出挪威作曲家葛利格(Edvard Grieg)作品《山大王的宮殿》(In The Hall Of The Mountain King)，劇院外廣場看台坐滿了成千上萬未進場的民眾，在雪梨港口華燈初上的迷人夜色下，準備透過實況轉播欣賞經典名曲演出。

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不料，正當演出快要開場前，一架澳大利亞皇家空軍的C-130J力士型運輸機從雪梨歌劇院旁的跨港大橋上空飛越，同時施放軍機上用於引誘敵方導彈攻擊的誘導火焰彈，連串的大型火焰伴隨爆炸聲點亮天空，為雪梨歌劇院的演出暖場，讓廣場上的上萬民眾情緒高昂，民眾高呼「嗨翻了！」

另一角度看澳大利亞空軍運輸機飛越雪梨歌劇院放煙火（RAAF提供）

報導說，從空軍歷史上看，澳大利亞皇家空軍掌握時機促進與民眾互動的能耐很難被超越。先前他們曾在服役30年的F-111小豬戰機退役時，表演過驚人的「魔鬼打火機」飛行秀，戰機在低空飛行時傾洩機上燃料，由於燃料傾洩口靠近發動機，傾洩的燃料瞬時被點燃，過程驚險刺激，場面非常壯觀。

澳大利亞空軍F-111退役的魔鬼打火機噴火秀（影片3:00處）

從F-111的「魔鬼打火機」秀闖出名聲後，澳大利亞空軍經常在適當時機秀出空軍的驚人表演，像這次的C-130J焰火秀，也應該是史上音樂演出最壯觀的開場秀吧！無怪乎媒體報導都讚說「皇家空軍，幹得好！」

(中時電子報)

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文章來源：Watch This C-130J Make An Incredible Flare-Popping Musical Flyover Of Sydney For Australia Day

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