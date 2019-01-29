瘋了？綠營政論節目竟這樣大讚韓國瑜

高雄市長韓國瑜。(本報系資料照)

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中時電子報
旗山水果盤商吳冠毅節目大讚韓國瑜。(取自YouTube)
20190127中天新聞　韓國瑜發紅包　「韓式親民哲學」藏動作

高雄市長韓國瑜上任後一舉一動成焦點，現在網友更發現某綠營政論節目找旗山水果盤商來上節目，內容竟然都是在誇獎韓國瑜，影片曝光也讓網友驚呼連連「三立轉性了嗎？」、「泣找錯人了嗎XDDD」、「製作單位瘋了？」。

旗山水果盤商吳冠毅日前上綠營政論節目，直指民進黨主要敗選原因就是「靠勢」！他強調自己從2000年陳水扁選總統開始，就從來沒有投過民進黨以外的政黨，但這次他沒有投票，為什麼呢？「因為當初民進黨給人家的感覺就是民主自由清廉親民有效率，可是現在的民進黨呢？」

吳冠毅舉例，他在選前因為有一點事情，和韓國瑜通過2次電話，同時也有拜託陳其邁，「可是陳其邁先生我是找不到人的，我不知道從那裡去找他。那韓國瑜先生呢？我就打電話到他們這個國民黨高雄市黨部，過了沒多久他親自回電，就是他的手機，而且他很耐心聽你講。」

「可是陳其邁先生我真的找不到，你說邱議瑩服務處也找不到，沒有人回應我。」吳冠毅當時受旗山、美濃兩農會委託，以高於市場行情兩倍價格收購產地青蕉，遭同行糾眾圍毆，他說結果是國民黨立委、無黨籍議員來關心，民進黨無人聞問，讓他感到非常失望。

網友們看了該政論節目的內容，也紛紛驚呼「三立轉性了嗎？」、「泣找錯人了嗎」、「三立也想發大財」、「找了一個水果商 整集打民進黨的臉 製作單位瘋了」、「這不單純，會不會後來又說此盤商是果蟲」。

(中時電子報)

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