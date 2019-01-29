南二監春節懇親活動　書法班成員展現才藝

台南第二監獄29日起一連3天擴大辦理面對面懇親活動，並由收容人阿舜（化名）帶領數位書法班成員現場揮毫書寫春聯，贈予收容人家屬。（台南第二監獄提供）

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隨著農曆春節的腳步接近，台南第二監獄為紓解收容人年節思鄉情緒，除規畫「千里思情一線牽」電話懇親活動，29日起一連3天擴大辦理面對面懇親活動，並由收容人阿舜（化名）帶領數位書法班成員現場揮毫書寫春聯，贈予收容人家屬，展現學習成果。

台南二監特別與台南市家庭教育中心合作辦理家庭親子活動，邀請親子教育專家退休校長蔡清峯演講，透過遊戲、繪畫方式增進親子的情感與互動。典獄長邱泰民也期勉收容人要多方參加監方所辦理的技能訓練課程，只要有一技在身，復歸社會時就有更多的選擇與機會。

收容人阿舜（化名），從小原生家庭成員多，生活困苦，因此被過繼給別人家當養子，在小康家庭獲得良好的教養及培育書法專長，退役後學以致用從事機械相關的工作，深獲賞識並與老闆兄長的女兒結為連理，後因與人合夥進口貿易生意，卻遭捲款潛逃，以至於背上詐欺的罪名，被判重刑。

而在官司纏身之際，阿舜精心的苦讀與鑽研，取得國內外多項的氣動工具的專利，台南二監也規畫洽談相關產業廠商，協助其從事自主監外作業，以發揮其專長。阿舜並以書法藝術沉潛自己，且四處參加書法聯展，藉以抒發鬱抑的情懷。阿舜107年參加矯正署所舉辦的矯正機關履歷自傳比賽，榮獲「優選」佳績並獲得6000元獎金。

另為使收容人能藉由書法藝術陶冶心性、變化氣質，台南第二監獄開設書法班，由阿舜帶領同學練習，教學相長。本次懇親活動期間，阿舜也帶領數位書法班成員展現學習成果。台南第二監獄也期盼藉由懇親的活動，讓親情的召喚與支持，給予收容人重新面對未來的勇氣及力量，並期盼收容人也能感念家庭的支持與鼓勵而改過遷善，浴火重生。

(中時 )

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