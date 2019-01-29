TANK獨立撫養女兒 曝感情現況...

TANK近日推出新專輯。(紅心字會提供)

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TANK陪老人家提前過新年。(紅心字會提供)
TANK年後將舉辦演唱會。(紅心字會提供)

呂建忠(TANK)近日推出新專輯《新計劃》，忙於宣傳工作之餘，由於感念過年即將到來，特別前往「紅心字會老人服務中心」擔任愛心志工；他多年前離婚後，獨立撫養寶貝女兒，是否會期待新戀情到來，TANK笑說不強求，由於現在工作滿檔，加上要費心照顧女兒，因此目前還沒認真思考這個部分，但他過去不少甜蜜情歌，隨著情人節到來，他笑說很願意全台走透透當「月老」唱情歌。

女兒雖然沒有媽媽照顧，但母女仍會聯絡維繫感情，而他與前妻也如朋友般會固定聯絡，工作之餘，幾乎都會陪著女兒一起成長；被問到女兒是否有傳承到爸爸的音樂細胞，他表示不會侷限女兒發展志向。

TANK已有約七年時間沒有公開面對鏡頭，坦言心裡很緊張，「很多事情慢慢的不熟悉了，現在時代在變，還在適應當中。」前一天甚至緊張到睡不好，不斷處於半夢半醒的狀態，但他堅持不使用藥物助眠。

TANK先前因酗酒迷失人生方向，靠著信仰逐漸正面，不但負面思想漸漸消除，以前承受喝酒沉睡醒來與身體病痛纏身之苦，也都獲得舒緩，雖然還是會淺眠、做惡夢，但都能很快的回復，TANK說：「我就是讓自己至少睡眠六至七小時，但我不會刻意吃補品，就是維持三餐正常與多喝開水，有時間做運動。」他也表示，戒酒最快的方法就是轉換環境，「這個環境與酒沒有任何關係，自然就不會有瓜葛了。

TANK同時也預告，3月7日將於台北「角落文創展演中心」舉辦個人音樂會。

(中時 )

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